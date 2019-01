Ishar Pandita, nou fitxatge del CF Pobla

Tot i que el club grana no ha fet oficial la incorporació del davanter indi, el seu representant ho ha anunciat a les xarxes socials

Actualitzada 13/01/2019 a les 17:57

El representant Morris Pangiello ha anunciat a través del seu compte d'Instagram que el seu representat Ishar Pandita, un davanter de l'Índia de només vint anys, s'ha incorporat a la disciplina del Nàstic de Tarragona. Concretament, tot i que el club grana encara no ha fet oficial aquest fitxatge, Pandita arriba al Camp de Tarragona per incorporar-se a la plantilla del filial, el CF Pobla de Mafumet. Ishar Pandita arriba a la Pobla procedent del Leganés, equip al qual es va incorporar el 2016, i que actualment es troba a la Primera Divisió.En la publicació a les xarxes socials del seu representant, Morris Pangiello, aquest felicita el jugador per la seva incorporació al club tarragoní, «després de molts sacrificis i lesions durant el darrer any».