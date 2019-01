Enrique Martín: «Fali s'ha autoexpulsat, ens ha deixat tirats»

L'entrenador del Nàstic, molt enfadat amb l'acció de l'expulsió i amb el seu futbolista

Actualitzada 13/01/2019 a les 23:28

Enrique Martín, entrenador del Nàstic, va lamentar la derrota patida pels seus, tot i el bon partit realitzat. El tècnic grana va centrar les seves valoracions en l’expulsió de Fali. Era normal, perquè les preguntes dels periodistes anaven en aquesta direcció.Sobre aquesta acció, va valorar el tècnic que «no en tinc ni idea. Només estic pensant el que ha passat i per què ha passat. S’ha autoexpulsat Fali. Estic molt enfadat amb el tema. No pot ser que un jugador als més de vint minuts fagi el que hagi fet. Tal com ens estem jugant la vida, no pot ser que un jugador cometi aquesta errada i ens deixi tirats d’aquesta manera».Segons reflectia l’acta, el jugador li va dir al col·legiat el següent: «Ves-te’n a prendre pel cu....». L’última paraula és una part del cos, com es pot sobreentendre. El tècnic, però, no va voler entrar en el que va passar exactament: «Jo no ho diré, però m’imagino que ell dirà que no ha dit res».En altre ordre de coses, el tècnic va valorar el duel com a un bon partit dels seus i va deixar clar que «diria que el gol d’ells ve precedit per una falta de Sory, però em quedo amb què el meu equip ha treballat molt i bé. El seu porter ha tingut bones intervencions, però hem competit fins el darrer segon. Ens ha faltat una mica de fortuna de cara a porteria».