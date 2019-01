El Nàstic buscarà els tres punts per seguir creient

Els tarragonins visiten el Martínez Valero amb la intenció de seguir retallant distàncies amb la salvació

Actualitzada 13/01/2019 a les 11:52

La millora del Nàstic en les darreres setmanes és una evidència que estan començant a transformar en punts. La victòria contra el Córdoba en la darrera jornada ha donat moral a un equip que poc li ha faltat per estar tocat de mort. Com ja va dir Bernabé durant la setmana, «ja no serveix millorar, necessitem punts» i això és el que buscarà el Nàstic aquest vespre (20 hores) al Martínez Valero contra l’Elche.Els tarragonins encara no han aconseguit encadenar dues victòries consecutives en el que va de temporada però si volen sortir de la zona vermella de la classificació ho hauran de fer unes quantes vegades. Enrique Martín no va dubtar en titllar de finals tots els partits que resten d’aquí fins al final de temporada, i això que avui és l’últim partit de la primera volta. Però no és d’estranyar que es refereixi així a cada partit perquè la primera volta dels grana ha deixat molt que desitjar. Però la de les dues victòries consecutives en lliga no és l’única estadística que hauran de trencar els tarragonins, també una de més negativa, el Nàstic no ha guanyat mai en les 18 visites que ha realitzat a Elx, una dada que algun dia s’haurà de trencar.Per al partit d’avui el tècnic navarrès s’ha emportat a 18 jugadors entre els quals hi ha el darrer fitxatge grana, Mikel Villanueva, que tot i anar convocat no apunta a titular, ja que Enrique Martín vol donar continuïtat a l’onze del cap de setmana passat. En la convocatòria no entren els habituals descartats Cadamuro, Mejías, Dumitru, Tete, Omar Perdomo, ni els lesionats Iván López, Ramiro Guerra i Sebas Coris. Però tampoc ho fan Viti, amb molèsties, ni del Moral per decisió tècnica.L’Elche es troba, amb una jornada menys, empatat a punts amb el Reus que ocupa la primera plaça de descens, cinc punts per sobre del Nàstic. L’equip dirigit per José Rojo ‘Pacheta’ no guanya com a local des de fa més de dos mesos, de fet l’última victòria va ser a la jornada 11 contra el Real Zaragoza (2-0), a partir d’aquí una derrota contra l’Albacete (0-1) i tres empats contra Las Palmas (0-0), Sporting (0-0) i Almería (2-2), uns números que porten optimisme a l’entitat grana.El conjunt il·licità està vivint una renovació de plantilla amb l’arribada de quatre jugadors, Edgar Badia, del Reus, Florentin Pogba, germà de Pogba, jugador de l’United, Dani Calvo i Azamoum. Per al partit d’avui ‘Pacheta’ no podrà comptar amb Borja Martínez, Neyder i Gonzalo Villar, lesionats de gravetat, però recupera a Manuel Sánchez, sancionat en l’últim partit contra el Tenerife, on l’Elche va perdre per dos gols a un.Així doncs, tot apunta que l’onze de l’Elche estarà format per Edgar Badia, Alexander González, Verdú, Dani Calvo, Juan Cruz, Manuel Sánchez, Xavi Torres, Iván Sánchez, Nacho Gil, Javi Flores i Sory Kaba.Per la seva banda el conjunt tarragoní repetirà alineació amb Bernabé, Abraham, Fali, Djetei, Salva, Thioune, Imanol, Javi Jiménez, Pipa, Barreiro i Luis Suárez.