El jutge de disciplina de la Lliga no resoldrà sobre el Reus fins a final de mes

El futur del Reus no es decidirà aquesta setmana, com s’especulava que podria passar

Actualitzada 13/01/2019 a les 20:09

Moltes informacions apuntaven a un possible descens administratiu del Reus aquesta mateixa setmana, un cop complerta la primera volta de Segona Divisió A, i per tant el final de la competició per al club roig-i-negre però segons informa el diari Sport el futur del club es decidirà a finals de mes.Per tant, el Reus seguirà competint, com a mínim, dos partits més de Segona Divisió, corresponents a Las Palmas i Albacete. El jutge va emetre una mesura provisional donada l’excepcional situació que viu el club, una mesura que indicava la suspensió del dret a la tramitació de les llicencies federatives per la Lliga, la suspensió del Reus i dels dirigents actuals el dret de ser escollits per a qualsevol òrgan associatiu de la Lliga i no suspendre el dret del Reus a competir. Per tant, caldrà esperar a finals de mes per veure si el Reus pot acabar la lliga o se li prohibeix seguir competint, a més de veure com evoluciona la possible venda del club a un empresari reusenc.