Contra tots els elements és impossible (1-0)

El Nàstic competeix tot i estar amb deu homes des del minut 29 per una més que discutida expulsió a Fali per protestar

Actualitzada 13/01/2019 a les 21:58

Debuta Villanueva

Minuts fatídics

El Nàstic de Tarragona ho va fer tot per a marxar amb un bon resultat del Martínez Valero, però moltes circumstàncies van impedir-ho i van motivar que l’Elche s’acabés fent amb el triomf per la mínima, un resultat que continua deixant als tarragonins com a cuers, més cuers que abans tenint en compte els resultats de la jornada.Primer, per una expulsió de Fali que ningú va entendre. Després, per un travesser de Manu Barreiro que podria haver entrat a dins. I, per finalitzar, per culpa d’un Edgar Badia que, providencial, va salvar als seus en més d’una ocasió.Enrique Martín va apostar per repetir l’onze que tan bon resultat li va donar la passada setmana contra el Córdoba a Tarragona. El tècnic grana va mantenir el 4-4-2 amb Manu Barreiro i Luis Suárez com a futbolistes més ofensius, en un onze en el qual Pipa i Javi Jiménez, dos centrals d’origen, actuaven d’extrems. Thioune i Imanol García continuaven en el centre del camp amb Bernabé a la porteria i una defensa formada, de dreta a esquerra, per Salva Ferrer, Mohammed Djetei, Fali i Abrahám Minero.La primera meitat va comptar amb moments de molta emoció, tensió i, sobretot, incomprensió per l’expulsió d’un Fali que, abans de la mitja hora de joc, va deixar amb deu homes el conjunt tarragoní. El col·legiat el va enviar als vestidors després d’una falta que semblava que no arribava ni a groga, però que, després de les protestes que va interpretar el col·legiat, va acabar amb dos equips amb un nombre desigual de futbolistes.Fins a l’esmentada expulsió, control altern, amb uns minuts inicials per al Nàstic, un Elche que, des del minut deu fins el 25 va ser l’amo del duel i, des de llavors, el Nàstic, tot i l’expulsió, va ser el que més va empènyer. Als vuit minuts, Javi Flores va intentar el primer tret del duel, encara que Bernabé Barragán va desviar el perill de la forma més eficient. Al quart d’hora, Javi Flores centrava des de la dreta, des d’on més mal feien els alacantins, i Iván, de cap, fregava el gol. Dos minuts més tard, Alexander la posava, també des de la dreta, però Xory Kaba no aconseguia impactar amb perill.Van ser moments complicats per a un Nàstic que es va refer i a punt va estar de marcar quan, en el 21’, Thioune va filtrar una gran passada per a Luis Suárez. El punta es va quedar sol davant d’un Edgar Badia que, novament, va demostrar per què és un dels millors porters de la categoria de plata del futbol espanyol. El meta va aconseguir endevinar les intencions del colombià i li va guanyar l’u contra u.L’expulsió de Fali va motivar el debut de Mikel Villanueva com a jugador del Nàstic. El jugador va situar-se a l’eix de la defensa, a la part esquerra, i Enrique Martín va haver de recompondre files apostant per un 4-4-1 amb Luis Suárez una mica escorat a la banda esquerra i Barreiro com a únic atacant. Lluny d’empetitir-se, el Nàstic va seguir atacant i a punt va estar d’empatar en el 35’ amb un míssil al pal de Barreiro des de fora de l’àrea, que va deixar clar que el Nàstic no volia marxar amb res que no fos els tres punts. El gallec, un minut després, va rematar una centrada que també va ser signe de perill.Igual que va finalitzar el primer acte, va començar el segon el Nàstic. Sense cap mena de por, els d’Enrique Martín es van llençar a pel gol. I això que el tècnic local, Pacheta, va donar entrada a Benja i a Josan per intentar dotar de més mossegada ofensiva als seus, conscient de la gran oportunitat que tenia al seu davant d’emportar-se els tres punts en jugar contra un equip que actuava amb deu futbolistes.La primera acció perillosa dels tarragonins després del descans es va produir als 50 minuts de joc, quan Luis Suárez va ser objecte de falta a la frontal de l’àrea. Abrahám la va agafar (si hi hagués hagut Fali, segurament ell hauria estat l’encarregat de fer-ho) i va disparar, trobant-se, novament, a un Edgar Badia que, providencial, va salvar als seus del gol.L’empenta grana va morir gairebé a l’hora de joc. És molt complicat jugar contra un futbolista més, i el Nàstic va acusar en escreix l’expulsió de Fali. Als 59 minuts de joc va arribar el que més temia el conjunt tarragoní, una diana que pràcticament enfonsava tota opció de victòria. Pilota que rep, tot sol, Iván Sánchez a dins de l’àrea i, amb tranquil·litat, la clava a l’escaire dret de Bernabé. El Nàstic va caure completament i, a punt, va estar de veure com li marcaven el segon gol tres minuts després, quan Sory Kaba es quedava sol davant del meta andalús i, amb tot el temps del món, enviava la pilota a la fusta, perdonant la sentència.Mals minuts per a un Nàstic que es va recompondre ràpidament i que mai li va perdre la cara al partit. Enrique Martín va apostar per Pol Valentín per a donar profunditat a l’atac, buscant alguna acció per velocitat en la qual el jove lateral pogués sorprendre al rival.FITXA TÈCNICAElche. Edgar Badia, González, Dani Calvo, Verdú, Juan Cruz, Xavi Torres (Benja, 46’), Manuel Sánchez, Nacho Gil (Josan, 46’), Javi Flores, Iván Sánchez (Karim, 75’) i Sory Kaba.Nàstic. Bernabé Barragán, Salva Ferrer, Mohammed Djetei, Fali, Abrahám Minero, Pipa (Pol Valentín, 67’), Thioune, Imanol García, Javi Jiménez (Mikel Villanueva, 31’), Luis Suárez (Brugui, 81’) i Manu Barreiro.Gols. 1-0, Iván Sánchez (59’).Àrbitre. Javier Iglesias Villanueva (gallec). Va mostrar la targeta groga als locals , Gonzalo Verdú i Manuel Sánchez; i als visitants Luis Suárez, Thioune i Abrahám Minero. Va expulsar amb targeta vermella directa al visitant Fali (29’).Incidències. L’Estadi Martínez Valero va acollir a 7.248 espectadors.