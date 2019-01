Mikel Villanueva s'estrena a una convocatòria amb el Nàstic

Viti i del Moral es queden a Tarragona per decisió tècnica

Actualitzada 12/01/2019 a les 16:31

El Nàstic ha publicat la llista de 18 jugadors que viatjaran a Elx per enfrontar-se contra l’Elche demà a les vuit del vespre al Martínez Valero, entre els quals hi ha el darrer fitxatge grana, Mikel Villanueva. Enrique Martín ja avisava en roda de premsa que intentaria donar continuïtat a l’onze titular que va jugar contra el Córdoba però hi havia jugadors que arrossegaven molèsties, com és el cas de Viti, que sembla que no s’ha pogut recuperar al 100% i el tècnic ha decidit donar-li descans.Qui tampoc viatjarà a Elx és del Moral, a qui sembla que el club li està buscant una sortida, tampoc estan convocats els ja habituals Tete, Omar, Cadamuro, Dumitru i Mejías, per decisió tècnica i els lesionats Ramiro Guerra, Iván López i Sebas Coris.Per tant, la llista de 18 jugadors està formada pels porters Becerra i Bernabé; els defenses Javi Jiménez, Pipa, Mikel Villanueva, Djetei, Abraham, Pol Valentín, Salva i Fali; els migcampistes Thioune, Javi Márquez, Imanol i Rocha; i els atacants Uche, Barreiro, Luis Suárez i Brugui.