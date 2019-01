L'enèsim repte del Reus

El club roig-i-negre rep la visita del Numancia amb només onze jugadors del primer equip

Actualitzada 12/01/2019 a les 11:58

La temporada del CF Reus està sent molt dura tant esportivament com fora del terreny de joc. A l’espera que es faci oficial la venda del club, que sembla que el podria comprar Ángel Pérez, empresari de Reus, els jugadors han de seguir lluitant dins el camp per aconseguir la permanència.Els integrants del primer equip, amb l’ajuda del filial, ja van demostrar el cap de setmana passat a Málaga que són capaços de competir contra qualsevol adversari. Avui ho hauran de tornar a fer contra el Numancia, a les sis de la tarda davant la seva afició, a l’Estadi Municipal de Reus. Xavi Bartolo té un inconvenient més per aquest partit, a la plantilla curta, de només 12 jugadors amb fitxa federativa del primer equip, se li suma la baixa de Linares que no podrà disputar el matx després de rebre la cinquena cartolina groga en el partit disputat diumenge passat a La Rosaleda.Per sort, el tècnic sí que podrà comptar amb Mario Ortiz, que es va retirar del partit contra el Málaga amb molèsties físiques, ja que sembla que s’ha recuperat. Per tant, tot fa preveure que Bartolo alinearà als onze futbolistes amb fitxa del primer equip, per tant, Juan Domínguez tornarà a la titularitat d’una alineació formada per Pol, Bastos, Catena, Olmo, Borja, Gus Ledes, Mario Ortiz, Juan Domínguez, Carbonell, Querol i Ricardo Vaz.Per la seva banda, el tècnic del Numancia, Artiz López Garai, tornarà a la que va ser la seva casa l’any passat. «La situació del Reus és complexa, però ells esportivament estan molt vius», assenyalava el tècnic en la roda de premsa prèvia al partit. Una victòria del Reus, els podria permetre sortir del descens, o com a mínim, quedar-se empatats a punts amb la zona de la salvació, ja que passarien per davant al Numancia, que es troba només dos punts per sobre del Reus.A més, els de Soria lluny del seu camp no han guanyat cap partit dels 10 que han disputat, ja que n’han empatat sis i n’han perdut quatre. Per tant, uns voldran trencar aquesta mala dinàmica fora de Los Pajaritos i els altres voldran que el Numancia segueixi sense conèixer la victòria a domicili una jornada més.