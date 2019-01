El Reus no deixa de creure i rescata un punt (1-1)

Catena ha complicat les coses amb un gol en pròpia porteria però Querol ha aconseguit firmar les taules en una gran segona meitat de tot l’equip roig-i-negre

Actualitzada 12/01/2019 a les 20:20

FITXA TÈCNICA

El CF Reus necessitava la victòria en el partit d’avui per seguir escalant posicions i sortir del descens i al final ha acabat sumant un punt amb gust de victòria perquè l’empat no ha arribat fins als últims minuts de l’enfrontament, després d’anar perdent bona part del partit per un gol en pròpia porteria de Catena.El partit ha començat molt igualat i cap dels dos conjunts aconseguia imposar-se sobre el terreny de joc i, en conseqüència, no hi havia ocasions de gol. I a falta d’ocasions clares, els defenses dels dos conjunts s’han ocupat de generar-les. La primera l’ha tingut el Reus amb una centrada des de banda esquerra de Borja Herrera que a punt ha estat d’acabar en un gol en pròpia porteria. El porter del Numancia ha sortit per a blocar l’esfèrica però el central del Numancia, Derik, s’ha anticipat i ha tocat l’esfèrica que ha sortit a córner però llepant la porteria de Juan Carlos.Després el Numancia ha començat a atacar amb més insistència però encara sense claredat fins que Catena s’ha vestit de botxí i s’ha anotat un gol en pròpia porteria. El cert és que aquest no ha estat el millor partit del central que des d’un començament ha errat refusos fàcils, complicant les tasques defensives, tot i que a la segona part ha millorat notablement. Després de dos errors que ha pogut solucionar ell mateix, ha arribat el gol del Numancia. Oyarzun ha centrat des de la banda esquerra i Catena, en un nou intent de refús, ha tocat l’esfèrica que ha agafat direcció porteria i Pol, que ha tocat la pilota, no ha tingut el temps suficient per a reaccionar i desviar-la.Amb el 0-1 en el marcador el Numancia s’ha animat i ha començat a generar més perill amb Guillermo i Yeboah molt insistents. El mateix Guillermo li ha pres la cartera a Pol en una acció posterior al gol, quan el porter s’ha adormit amb la pilota als peus i el davanter li ha robat l’esfèrica però, per sort, la jugada no ha anat a més ja que Guillermo s’ha quedat sense angle de tir i en cedir l’esfèrica enrere la defensa roig-i-negra s’ha recol·locat.El Reus ha tingut una acció similar amb Querol i Derik com a protagonistes. La bona pressió de l’atacant reusenc ha estat a punt de generar-li una ocasió clara de gol però no ha pogut robar la pilota per ben poc. Amb el resultat de 0-1 s’ha acabat la primera meitat i els jugadors s’han retirat al descans.No sabem què ha dit Bartolo als seus jugadors però el cert és que han sortit molt endollats a la segona part i s’han menjat al rival durant pràcticament tots els segons 45 minuts del partit. Els roig-i-negres han sortit convençuts a empatar el matx el més aviat possible per intentar la remuntada i, tot i que insistien, no trobaven l’ocasió clara que els permetés marcar el primer gol. Amb el pas del temps, la paciència s’anava esgotant i els del Baix Camp anaven avançant files perillosament. De fet, el Numancia ha tingut dues ocasions clares per sentenciar el partit, totes dues després d’un contraatac i finalitzades per Guillermo.La primera ha vingut des de la banda dreta quan Medina ha posat la pilota al segon pal on Guillermo ha entrat sol i a plaer ha rematat amb el cap però l’esfèrica ha marxat molt per sobre del travesser. Al cap de poc temps ha arribat la segona ocasió, també des de la banda dreta però aquest cop la centrada ha estat de Marc Mateu i arran de terra però Guillermo tampoc l’ha sapigut aprofitar i ha xutat l’esfèrica lleugerament desviada.Bartolo ha donat entrada a Alfred per Juan Domínguez, que ha marxat del terreny de joc amb una sorollosa pitada de l’Estadi. Alfred ha sortit amb ganes de reivindicar-se i ha estat molt actiu en atac. De fet, ha estat a punt de protagonitzar un gran gol després d’una jugada individual que ha culminat amb un xut potent que Juan Carlos ha aconseguit desviar a córner.El Reus seguia insistint en una gran segona meitat i al minut 89 ha arribat el premi. Després d’una primera jugada que ha refusat la defensa, la pilota ha caigut als peus de Mario Ortiz que ha xutat a porteria, l’esfèrica ha tocat als peus d’Enri i ha sortit desviada cap a Querol que des de dins l’àrea ha afusellat al porter i ha posat la pilota al fons de la porteria per tota l’escaire. Un gol que ha embogit a tot l’Estadi i que ha donat un merescut premi a l’afició i a l’equip, que ha anat de menys a més al llarg del partit. Un punt que serveix per seguir sumant i, depenent de la resta de resultats, pot escurçar diferències amb la salvació.Pol, Bastos, Catena, Olmo, Borja, Gus Ledes, Mario Ortiz, Juan Domínguez (Alfred 71’), Carbonell (Enri 83’), Querol i Ricardo Vaz.Juan Carlos, Medina, Atienza, Derik, Ganea (Nacho 86’), Escassi, Diamanka, Fran Villalba, Yeboah (Mateu 63’), Oyarzun i Guillermo (Jordi 75’).0-1 Catena (p.p. 21’), 1-1 Querol (89’)Daniel Ocón Arraiz (La Rioja) ha amonestat a Ricardo Vaz (6’), Gus Ledes (36’) i Mario Ortiz (92’) per part dels locals i a Escassi (31’), Yeboah (49’), Villalba (58’) i Jordi (76’) per part dels visitantsPartit disputat a l’Estadi Municipal de Reus davant 2.629 espectadors.