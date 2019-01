Raúl Albentosa torna al Deportivo

Els gallecs exerceixen la clàusula segons la qual el podien recuperar de la seva cessió i ara li buscaran un nou destí

Actualitzada 10/01/2019 a les 22:59

A la rampa de sortida

Les trucades i els moviments als despatxos de direcció esportiva del Nàstic són constants des de fa setmanes. El club tarragoní ha de reformular gran part de la seva plantilla i, per aquest motiu, ha d'estar atent a qualsevol moviment de mercat que es pugui produir per a intentar millorar una plantilla que, fins el moment, amb vint jornades disputades, no ha ofert el rendiment esperat.De moment, han arribat dos fitxatges (tres comptant a Imanol García, que va fitxar abans de l'obertura del mercat d'hivern ocupant la fitxa del lesionat César Arzo), com són el lateral cedit per l'Espanyol Pipa i el centrecampista Thioné, procedent de la lliga marroquí. Fins aquest vespre, tan sols s'havia anunciat una sortida, com era la de Nacho Abeledo al Deportivo Fabril de Segona Divisió B.Havent passat un terç des de l'obertura del mercat d'hivern, són tres moviments dels molts que se n'han de produir. De fet, les previsions són que, entre sortides i arribades, n'hi hagi aproximadament una desena. Més marxes que vingudes, segons les previsions inicials.Si no hi ha cap canvi de darrera hora ni un moviment de mercat que obligui a un moviment immediat, tret del retorn al Deportivo de la Coruña de Raúl Albentosa, fins dilluns no hi haurà més novetats.El conjunt gallec va anunciar passats dos quarts d'onze de la nit d'aquest dijous que exercia la clàusula segons la qual pot recuperar al futbolista. Ara, el Deportivo li buscarà un nou destí, ja que no compta amb els seus serveis.La falta de compromís d'Albentosa amb el Nàstic ha decebut molt en el club, en el qual, esportivament lamenten la seva marxa, encara que no volien cap futbolista que no estigués al cent per cent amb la causa.El Nàstic ara està completament centrat en el duel que aquest diumenge disputarà a l'Estadi Martínez Valero contra l'Elche, que arrencarà al punt de les vuit del vespre. Tots els esforços estan centrats a sumar tres punts que serien claus en les aspiracions de permanència, ja que ajudarien a gairebé sortir del descens amb la primera volta finalitzada. El triomf contra el Córdoba va suposar un cop d'aire fresc a un equip que semblava mort i enterrat, però que va ressuscitar gràcies a la diana d'un Fali que es va marcar un dels gols de la seva carrera, de falta directa.A partir de dilluns, tornaran els moviments a les oficines. En el capítol d'altres, el Nàstic espera tancar el central del Lleida Esportiu Tano Bonnín, el davanter Sadik i algun jugador més ofensiu. Amb la marxa de Raúl Albentosa, molt possiblement el Nàstic fitxarà un altre central i, si no, probablement donarà per tancada aquesta demarcació.En el centre del camp, amb el somni de poder fitxar, com a cedit, el centrecampista de l'Espanyol Álex López, el club no descarta un futbolista de tall ofensiu per a completar una posició que està pendent de comprovar si Ramiro Guerra pot aportar alguna cosa o ha de tornar al Villarreal, conjunt que el va prestar en una operació que ha resultat un fracàs a causa de les constants lesions d'un futbolista que no té la sort de cara.També podria arribar un jugador de banda, sempre depenent de les sortides que es produeixin, que no seran poques. Al darrere, no seguiran Cadamuro i Josua Mejías. Aquest darrer apunta a un Lugo que també es vol emportar a Tete Morente, futbolista que ja va voler marxar a terres gallegues durant aquest estiu i que sembla que, finalment, podrà complir el seu objectiu. Els també atacants Dumitru Cardoso i Omar Perdomo no compten i podrien marxar, així com Manu del Moral, que no gaudeix de la confiança dels tècnics. A tots ells, se'ls haurien de sumar els Iván López i Ramiro Guerra que, lesionats, tornarien als seus clubs d'origen.