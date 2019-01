Enrique Martín: «A partir d'ara tot seran finals»

Sobre la marxa d'Albentosa, el tècnic grana afirma que, «qui no estigui per la causa se'n pot anar perfectament»

Actualitzada 11/01/2019 a les 18:39

El tècnic del Nàstic, Enrique Martín, s'ha mostrat aquest divendres confiat en les opcions que té a l'equip d'aconseguir la permanència tot i que ha advertit que, «a partir d'ara tot són finals» per a ell i els seus jugadors.El mercat d'hivern està deixant a Tarragona bones sensacions i més després del debut amb victòria de Gonzalo Ávila 'Pipa' i Ousseynou Thioune. Mikel Villlanueva, central cedit fins a final de campanya pel Màlaga, pot debutar aquest diumenge contra l'Elx.Martín ha estat contundent a l'hora de restar importància a la sortida de Raúl Albentosa: «El que no estigui per la causa se'n pot anar perfectament. Albentosa és història».Encara que sense preocupar-se molt pel que queda per venir -«això és feina de la direcció esportiva», ha apuntat- Enrique Martín espera reforços per seguir creixent com a equip i treure el Nàstic de la zona de descens el més ràpidament possible.