El CF Reus ja tindria comprador

Es tractaria d'un empresari local

Actualitzada 11/01/2019 a les 20:48

Segons publica Mundo Deportivo en la seva edició digital, l'empresari local Àngel Pérez, vinculat al negoci de les gestories, hauria acordat amb Joan Oliver fer-se càrrec del deute que arrossega el CF Reus. Segons aquest mitjà, Àngel Pérez es faria càrrec del deute del club amb proveïdors, jugadors i personal del club, i l'operació estaria avalada per una societat financera aliena a ell.Tal com ha avançat Mundo Deportivo aquesta tarda, al grup d'Àngel Pérez s'hauria citat dijous passat a Madrid amb LaLiga per conèixer els passos a seguir en aquest cas però els representants de LaLiga no l'haurien volgut atendre, ja que no s'havia concertat la cita prèviament.Per altra banda, i segons la informació del citat mitjà, el president de la RFEF, Luís Rubiales, veuria amb bons ulls aquesta solució, tot i no tenir competències en la resolució d'aquest cas.Durant aquest divendres, Oliver i Centelles s'haurien reunit amb Àngel Perez per desencallar la situació, respecte LaLiga i per tal de gestionar una reunió d'urgència amb Javier Tebas.