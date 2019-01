El Reus s'enfrontarà al Numancia amb onze jugadors del primer equip

La baixa de Miguel Linares per sanció deixa sense opcions a un Xavi Bartolo que buscarà un dels seus miracles

Actualitzada 10/01/2019 a les 18:42

Esperen cobrar el desembre

Xavi Bartolo és l’home dels miracles. N’ha aconseguit un sent el màxim o dels màxims responsables de què el primer equip del Reus segueixi viu i competint. Una altra, va ser la golejada assolida el passat diumenge a La Rosaleda contra el totpoderós Málaga (0-3). La pròxima, ha de ser intentar competir al màxim dissabte amb tan sols onze jugadors del primer equip. I és que el tècnic de l’equip roig-i-negre no podrà comptar amb Miguel Linares, sancionat amb un partit després de veure a terres andaluses la cinquena cartolina groga de la temporada.Bartolo s’ha resignat amb fer el que pugui amb el que té. I, de moment, no tan sols no ho està fent malament, sinó que està aconseguint molt bons resultats. Aquest dissabte, toca rebre el Numancia, a les sis de la tarda, en un duel en el que tornarà a l’Estadi Municipal Aritz López Garai, exjugador i antic entrenador de l’entitat de la capital del Baix Camp.Si no utilitza a cap jugador del primer equip, l’onze de Bartolo és clar: Pol Freixanet en porteria; Bastos, Alejandro Catena, Jesús Olmo i Borja Herrera en defensa i de dreta a esquerra; Juan Domínguez, Gus Ledes i Mario Ortiz en el centre del camp; i Ricardo Vaz, David Querol i Àlex Carbonell com a homes més avançats. Sempre hi ha la possibilitat de jugar amb el 4-4-2 i endarrerir a Carbonell al centre del camp. La possibilitat que Alfred Planas o Rubén Enri siguin titulars a la davantera sempre hi és present, però el Reus ha d’anar amb compte amb quants jugadors de camp té del primer equip, ja que n’hi ha d’haver un mínim de set per a no quedar desqualificat del partit.Pel que fa al rival, el Numancia d’Aritz López Garai acaba de tancar al lateral esquerre Ganea cedit procedent de l’Athletic de Bilbao, que es presumeix com a titular. El Numancia, amb 22 punts, arriba al duel dos punts per sobre d’un Reus que el podria passar a la taula i que podria posar-lo en problemes seriosos. En les darreres setmanes, fins i tot, s’ha dubtat de la continuïtat de López Garai.Per altra banda, els futbolistes del Reus estan a l’espera de cobrar la nòmina corresponent al mes de desembre. Ahir era dia 10 de gener, quan haurien d’haver-la rebut tots i sembla que no hi va haver moviments al respecte. Els futbolistes segueixen neguitosos tot i haver percebut les nòmines corresponents als mesos de setembre, octubre i novembre, però el més greu és que Xavi Bartolo, entrenador del primer equip, el cos tècnic, l’entrenador del filial, el seu cos tècnic, els treballadors i els proveïdors segueixen sense cobrar.