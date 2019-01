Andy Murray anuncia la seva retirada

El tenista diu que deixarà de competir després del Grand Slam de Wimbledon a causa de la seva lesió

Actualitzada 11/01/2019 a les 12:13

El britànic Andy Murray ha anunciat entre llàgrimes en la roda de premsa prèvia a la fase final de l’Abierto d’Austràlia que la seua intenció és retirar-se després del Grand Slam de Wimbledon com a conseqüència del calvari pel qual ha travessat l’últim any per la seua lesió al maluc.El britànic Andy Murray, actual 230 del món, ha esclafit|trencat a plorar en la roda de premsa prèvia a l’Open de Australia en explicar el calvari sofert l’últim any després de ser operat del maluc el gener de 2018.«He estat patint durant un llarg temps, un total de vint mesos. He intentat fer tot el possible però el dolor no ha cessat», ha afirmat l’escocès, qui s’enfrontarà en primera ronda a l’espanyol Roberto Bautista (22).L’exnúmero u, qui compta|explica amb tres Grand Slams (dos Wimbledon i un Abierto dels Estats Units), ha argumentat que ha de tenir en compte la seua qualitat de vida i que, per aquesta raó, intentarà retirar-se després de la nova edició de Wimbledon, encara que no descarta la possibilitat de veure’s obligat a abandonar el circuit després de Melbourne.«Joc amb limitacions, no em permet coses bàsiques com entrenar i jugar, i jo estimo jugar a tennis. És aquesta la qüestió», ha aclarit.El tennista nascut a Glasgow posseeix actualment catorze títols en tornejos Masters 1000, tres Grand Slams, dos medalles d’or en Jocs Olímpics, així com la corona en l’ATP Finals de 2016, any en què va aconseguir nou títols que li van servir per coronar la classificació mundial.