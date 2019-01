«El pitjor moment va ser quan vam haver de renunciar a LEB»

Salas recorda que competir a Lliga EBA «era l’única forma de fer viable el projecte»

Actualitzada 09/01/2019 a les 20:18

—A l’any 2011, perquè el president que hi havia, Sergi Bru, va acabar el seu mandat i vaig pensar que podia ajudar al club assumint la presidència.—Abans formava part de la Junta del club des que Rafa Pintado n’era el president. La meva vinculació al club va començar amb el primer equip femení que hi va haver i del que jo formava part com a jugadora.—Sis anys.—Han estat moltes les tasques que he dut a terme dintre del club. Els últims anys com a membre de la Junta, juntament amb altres companys, ens encarregàvem dels equips de la base.—Imaginació sempre n’he tingut. Les aspiracions eren les màximes, però la realitat era diferent i vam passar de LEB a EBA perquè era l’única forma de fer viable el projecte.—El meu temps ja havia acabat i sabia que el club necessitava al davant una persona amb més força i il·lusió.—M’he pres una temporada per veure-ho tot des de fora. Això si, com a sòcia, ara i sempre.—Han estat molts els bons moments, és difícil destacar-ne alguns. Em quedo amb el projecte KM0 del primer equip masculí que tant ens ha fet gaudir, amb l’ascens a Copa Catalunya en dues ocasions del primer equip femení i amb totes les fases guanyades pels nostres equips de la base que ens permetia jugar a les màximes categories cada temporada.—Haver de renunciar per motius econòmics a la categoria que tant ens va costar mantenir esportivament.—Dels 40 anys em quedo amb tota la història del club. Any rere any, moltes persones han hagut de lluitar perquè el Club Bàsquet Tarragona sigui on és i sempre, amb més neguit o menys, ho hem aconseguit.—Com a sòcia. Ara i sempre.