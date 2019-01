Desmantellen una organització que arreglava partits de tenis amb 28 tenistes professionals implicats

Es van fer registres a Tarragona en el marc d'aquesta operació, relacionada amb les apostes il·legals

Actualitzada 10/01/2019 a les 11:53

La Guàrdia Civil ha desmantellat una organització que arreglava partits de tenis a través de suborns a tenistes professionals de les categories ITF Futures i Challenger i després apostava de forma massiva d'acord amb allò pactat amb el jugador. Hi ha quinze detinguts, entre els quals hi ha els caps del grup, i s'han investigat 68 persones. Entre els 83 implicats hi ha 26 tenistes professionals. Un d'ells va participar en l'últim US Open. Per ordre de l'Audiència Nacional, la Guàrdia Civil va fer a finals d'octubre registre en nou províncies espanyoles, incloent entrades a Terrassa i a Tarragona. L'operació es va posar en marxa a partir de la denúncia que van posar els responsables de la Tennis Integrity Unit (TIU), un organisme anticorrupció internacional.A partir de la denúncia, els agents van centrar la seva investigació sobre un tenista espanyol i van aconseguir desemmascarar l'entramat que havia construït el grup, que usurpava milers d'identitats de ciutadans per fer les apostes i les vinculava a comptes d'apostadors i moneders electrònics on cobraven els guanys, i així no tributaven a Hisenda.Els responsables del grup, de nacionalitat armènia, utilitzaven un tenista professional com a nexe entre ells i la resta de membres de la xarxa. Un cop fet el suborn, es desplaçaven al lloc on es jugava el partit i comprovaven que el tenista complia amb allò pactat. També donaven l'ordre de fer les apostes esportives en diferents punts de l'Estat i del món. L'organització funcionava com a mínim des de febrer del 2017, el que suposa que han generat uns guanys milionaris en aquest temps.A finals d'octubre es van fer onze registres simultanis en domicilis de nou províncies espanyoles. A Catalunya es van produir entrades a Terrassa i a Tarragona, almenys tres. Al municipi tarragoní els agents van escorcollar un domicili al carrer Ramon i Cajal i un altre a l'avinguda Roma.La Guàrdia Civil va intervenir 167.000 euros en efectiu, una arma curta, prova documental de les identitats robades, més de 50 dispositius electrònics, ordinadors, peces de joieria i bosses de lux, nombroses targetes de crèdit i moneders electrònics i cinc vehicles d'alta gama.També s'han bloquejat i intervingut els saldos de 42 comptes bancaris dels investigats, diversos immobles, i comptes associades a moneders electrònics on acumulaven importants sumes de diners utilitzant enginyeria financera.Els detinguts transferien els diners entre diverses comptes per acumular-lo finalment en comptes sota el seu control, sempre sota identitats robades. Se'ls acusa dels delictes d'integració en organització criminal, corrupció entre particulars, estafa, blanqueig de capitals, tinença il·lícita d'armes i usurpació d'identitat.Les apostes per Internet mouen grans sumes de diners, especialment en l'àmbit esportiu. L'operació l'han portat a terme agents de l'Equip de Delictes Econòmics de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Madrid, amb la col·laboració de membres de l'Oficina Europea de Policia (EUROPOL) i de la Direcció General d'Ordenació del Joc del Ministeri d'Hisenda. Tot plegat coordinat pel jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional.