Córdoba i Extremadura, en perill com el Reus

Els dos clubs també tenen problemes, que es podrien agreujar i tenir conseqüències fatals

Actualitzada 10/01/2019 a les 12:17

L'Elche, a l'espera

El Reus és el club que està al damunt de la taula dels despatxos de la Lliga de Futbol Professional (LaLiga). Els de la capital del Baix Camp, amb dotze jugadors professionals a causa de la marxa de sis futbolistes i buscant a la desesperada una injecció que els pugui mantenir a Segona Divisió A, no són l'únic equip amb problemes de la categoria de plata del futbol espanyol.Segons explica el diari AS, dos clubs més es troben en una situació molt complicada i podrien patir greus conseqüències si no resolen els problemes econòmics. Es tracta del Córdoba i de l'Extremadura, conjunts situats en posicions de descens.El deute dels andalusos és d'uns 4,5 milions d'euros, lleugerament inferior al del Reus, però el problema és que hauria sobrepassat el límit salarial en 1,8 milions d'euros. Ara mateix, no pot donar cap alta nova i la seva salvació passaria per traspassar el seu davanter franquícia un Sergi Guardiola que, de moment, continua cedit al Getafe esperant que el compri el club madrileny o que ho facin altres entitats interessades en ell, com són el Valladolid o, com explica el rotatiu amb seu a Madrid, algun equip de la Premier.Per la seva banda, l'Extremadura també té problemes. No ha pogut inscriure a Casto, des del juliol esperant que LaLiga li tramiti la fitxa. També ha superat el seu límit salarial, d'uns 5,2 milions d'euros, i està completant moltes convocatòries amb futbolistes del filial per a poder arribar als divuit que poden entrar en una llista per enfrontament.Hi ha un altre club que també està tenint problemes, encara que sembla que se solucionaran en breu. Es tracta de l'Elche, pròxim rival del Nàstic de Tarragona aquest diumenge a l'Estadi Martínez Valero d'Elx (20 hores).No ha pogut inscriure a les darreres incorporacions, com ara Edgar Badia, meta que procedeix del Reus, encara que diverses informacions apunten a què aquest club realitzarà una ampliació de capital en les pròximes hores que li permetrà poder donar d'alta futbolistes que els han d'ajudar a complir l'objectiu de la permanència.Cap d'aquests tres casos preocupa tant a LaLiga com el del Reus, el qual ha arribat a extrems que, per a molts, resultaven insospitables. En els pròxims dies es coneixerà si l'ens expulsa als reusencs de la competició, amb el dia 15 de gener com a data màxima. Si abans Joan Oliver, propetari del club, no ha aconseguit trobar o un comprador o una injecció d'uns sis milions d'euros, l'aventura del Reus al futbol professional haurà arribat al seu final.