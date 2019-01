Joan Oliver intenta a la desesperada trobar un comprador pel Reus

LaLiga valora eliminar de la competició al club la setmana vinent, una vegada acabada la primera volta, si no hi ha solució

Actualitzada 08/01/2019 a les 20:33

LaLiga

Jesús Olmo i David Querol, els dos futbolistes que restaven per cobrar al CF Reus perquè el club continués en competició i el primer equip no desaparegués ahir van rebre les seves nòmines. Tot i això, aquesta situació sembla una acció provisional pel que li ve al club de la capital del Baix Camp, el qual continua en una situació crítica motivada pels problemes econòmics que han elevat al deute a més de cinc milions d’euros i a portar a no cobrar a l’entrenador del primer equip, Xavi Bartolo, al seu cos tècnic, als tècnics i als futbolistes del primer equip, als treballadors i als proveïdors.La persona que ha de solucionar tots aquests problemes és Joan Oliver, propietari del club i únic responsable després de la marxa de Xavier Llastarri, que va abandonar la presidència de l’entitat del Baix Camp. Segons ha pogut saber aquest mitjà, Oliver continua realitzant totes les operacions, trucades i moviments possibles per a intentar treure endavant una situació límit. Algunes fonts apunten que Oliver està treballant amb un grup inversor que compraria el CF Reus Deportiu i que es faria càrrec del deute i de la situació esportiva. O sigui que, a banda de pagar el que es deu a tothom, asseguraria una tranquil·litat, a nivell esportiu, que necessita l’entitat per a tirar endavant.El que està cercant Oliver és una persona o un grup de persones que puguin eixugar el deute, almenys el més immediat, i que siguin capaços, econòmicament, de portar jugadors que siguin capaços d’acabar la temporada amb dignitat i, si pot ser, amb una permanència a la Segona Divisió A.Actualment, hi ha dotze futbolistes que formen part de la plantilla del Reus, els mateixos que van aconseguir l’espectacular triomf, aquest cap de setmana, a La Rosaleda, contra el Málaga (0-3). Amb vint punts, els de Xavi Bartolo segueixen en zona de descens, però les sensacions al club passen perquè amb algunes incorporacions es podria salvar la temporada esportiva. Fins a sis futbolistes han abandonat l’entitat després de denunciar al club, però el que està clar és que els dotze que han quedat ho donaran tot per a intentar deixar la millor imatge possible davant del que pugui succeir en un futur.Per la seva banda, la Lliga de Futbol Professional (LaLiga) continua amb la idea de «normalitzar» la situació a la seva manera. L’ens té obertes diverses denúncies contra el CF Reus pels impagaments i per les irregularitats que, segons l’organització liderada per Javier Tebas s’han produït, de forma que podria emprendre accions dràstiques en els propers dies.Segons ha pogut saber aquest mitjà, l’expulsió del CF Reus de LaLiga i, per tant, que deixi de participar a Segona A, no està descartada. Això sí, seria sempre després del partit que els de Xavi Bartolo han de disputar contra el Numancia aquest dissabte, a les sis de la tarda a l’Estadi Municipal de Reus.El mateix tècnic ja va desvelar en la roda de premsa posterior a la victòria a La Rosaleda que la situació no es podia demorar més enllà de deu dies, que són exactament una setmana i mitja després de la victòria a Màlaga i mitja setmana després de jugar contra el Numancia. El temps se li acaba al Reus.