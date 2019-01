Iglesias Villanueva arbitrarà l'Elche-Nàstic i Ocón Arraiz dirigirà el Reus-Numancia

Els tarragonins jugaran diumenge a les vuit, mentre que els reusencs ho faran dissabte a les sis

Actualitzada 09/01/2019 a les 17:53

El col·legiat gallec Javier Iglesias Villanueva serà l’encarregat de dirigir el partit que l’Elche i el Nàstic disputaran aquest diumenge a l’Estadi Martínez Valero i que arrencarà al punt de les vuit del vespre.Als seus 35 anys, enguany ha debutat com a àrbitre de Segona Divisió A i els seus números reflecteixen una mitjana de 4,69 targetes grogues per partit i 0,38 de vermelles. Iglesias Villanueva porta bons records al Nàstic, ja que es tracta de l’àrbitre que va xiular durant la victòria dels tarragonins contra l’Osasuna de la cinquena jornada del campionat, partit que va acabar 1-0.Ha arbitrat en deu partits de Lliga, dos dels quals han acabat amb victòria visitant, tres amb empat i cinc amb triomf local.Per altra banda, Daniel Ocón Arraiz, de 38 anys, serà qui portarà el xiulet en el Reus-Numancia de dissabte a les sis de la tarda. Amb una dilatada experiència, fa dues campanyes era àrbitre de Primera Divisió i, en la temporada passada va tenir una mitjana de 4,82 cartolines grogues i de 0,23 vermelles per enfrontament.En el que va de curs, encara no ha protagonitzat cap partit del Reus i, dels deu duels que ha dirigit en Lliga, tan sols quatre han acabat amb triomf local.