El Nàstic descarta a Fran Vélez

El defensor tarragoní no vindrà perquè l’Aris Salónica s’ha tancat en banda i no el volia deixar marxar a cost zero o a un preu baix

Actualitzada 09/01/2019 a les 19:50

Sense nervis ni presses

El Gimnàstic de Tarragona ha descartat definitivament la contractació de Fran Vélez, defensa polivalent de 27 anys que milita a l’Aris Salónica i que, en el cas d’haver arribat a Tarragona, hauria tornat al club que el va formar.Vélez era una opció que agradava molt als tècnics, però el seu actual club ha posat traves a la sortida d’un futbolista al qual no volien deixar marxar gratuïtament ni a un preu molt reduït, com era la intenció del Nàstic.El central, que també pot actuar com a lateral, és un jugador fixe a l’Aris, imprescindible per al seu entrenador. El desig del futbolista era el de tornar a casa per tornar al club que el va veure néixer i, a més, estar al costat de la seva família. No podrà ser, almenys de moment.El Nàstic, necessitat de fitxatges, no té la intenció d’endeutar-se per a retocar la plantilla durant aquest mercat d’hivern. Amb aquesta premissa, el club ha preferit fer un pas al costat i no escometre la contractació d’un futbolista que tenia encantat a l’entrenador, Enrique Martín, i a la resta de tècnics de l’entitat grana.A Fran Vélez encara li resta una temporada i mitja més de contracte. El desig del jugador és de tornar a Tarragona tard o d’hora i, pel seu cap, ara mateix passa la possibilitat d’intentar fitxar pel Nàstic a l’estiu, quan el seu equip tingui temps per a reaccionar i buscar-li un substitut de garanties.En una situació similar està Tano Bonnín, futbolista del Lleida Esportiu que continua interessant, però que tampoc arribarà a Tarragona si el Lleida no accepta deixar-lo marxar gratuïtament. A hores d’ara, el Nàstic segueix esperant que Tano i el seu representant convencin a l’entitat de la Terra Ferma, però tot indica que tampoc serà una operació senzilla.El Nàstic, en cap cas, s’ha posat nerviós i sense Fran Vélez i pendent de què Tano resolgui la situació, està cercant en el mercat altres futbolistes d’un perfil similar. Enrique Martín vol gladiadors, futbolistes que mosseguin des del minut zero i que aportin una solidesa que, poc a poc, està aconseguint l’equip.Encara queden molts dies de mercat i, per tant, de solucions n’hi ha. Diversos representants estan oferint als seus jugadors i la direcció esportiva grana, encapçalada per Arnal Llibert, està treballant a marxes forçades per a oferir a Enrique Martín una plantilla per a poder competir i lluitar fins al final per la salvació.