Berat Sadik serà l'home gol del Nàstic

El davanter macedoni de 32 anys està a un pas de fitxar pel Nàstic procedent del Doxa Katokopias de la lliga xipriota

Actualitzada 08/01/2019 a les 21:33

El Gimnàstic de Tarragona ja té tancat el davanter que ha d’il·lusionar a l’afició fins a finals de temporada. El conjunt tarragoní té pràcticament tancada la incorporació de Berat Sadik, punta macedoni de 32 anys que prové del Doxa Katokopias de la Lliga de Xipre.Aquest és el davanter que ha d’il·lusionar a l’afició grana amb la permanència a la Segona Divisió A, un punta que té el gol a les seves botes i que serà el revulsiu que permetrà que el conjunt grana completi una plantilla que, a hores d’ara, continua en construcció.Berat Sadik ha anotat aquesta temporada un total de dotze dianes en els onze partits que ha disputat amb el seu equip, en un total de 944 minuts jugats. Per tant, es contempla com a un davanter que té el gol a la sang tot i que provingui d’una lliga menor, com ho és la xipriota.La davantera del Nàstic compta amb un gran dèficit de gol. Ni Manu Barreiro, ni Uche, ni Manu del Moral han complert amb les expectatives golejadores que tenia el club a principis de temporada. Luis Suárez, que juga com a cedit i que encara és una promesa, ha demostrat més que aquests tres futbolistes en molts aspectes.En aquest sentit, el club està buscant la sortida d’un futbolista que, en principi, comptava i que havia de ser un dels jugadors amb pes aquesta temporada. Es tracta de Manu del Moral, jugador que va arribar aquest estiu procedent del Numancia per a ser un dels líders de l’equip i que, per rendiment, no ha demostrat que tingui galons per a poder ser-ho. A banda, en les darreres hores l’andalús ha demanat sortir del Nàstic perquè no es troba a gust i perquè té la intenció de fitxar per un altre equip.Un dels canvis que Enrique Martín, entrenador del conjunt grana, ha demanat per a aquest mercat d’hivern ha estat la contractació d’un davanter centre. Manu del Moral, que va ser fitxat per a realitzar aquesta funció, ni ha jugat en l’esmentada demarcació ni ha ofert el rendiment esperat. Per tant, la seva sortida no seria, ni molt menys, una bogeria. Tampoc ha estat al nivell esperat Ike Uche, el qual sempre ha aparegut als finals de temporada, però mai ha assolit la regularitat que desitjaven tant ell com el club.La contractació de Berat Sadik no és l’única que es produirà en les pròximes hores. De fet, hi ha altres futbolistes que estan en la rampa d’arribada. Un d’ells és Mikel Villanueva, que ja ha tancat un acord per la seva arribada a Tarragona i que no es va oficialitzar durant el dia d’ahir. El futbolista, de 25 anys, podria entrenar avui amb la resta de companys després de tancar la seva cessió fins a finals de temporada procedent del Málaga.El futbolista havia iniciat la temporada amb el CF Reus, també cedit pel conjunt malagueny. Els problemes econòmics dels de la capital del Baix Camp van motivar que Villanueva sortís, ja que l’entitat no havia abonat les nòmines corresponents als mesos de setembre, octubre i novembre.