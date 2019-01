Olmo i Querol cobren les nòmines i el Reus seguirà en competició

Els futbolistes fan marxa enrere després de criticar obertament el seu entrenador en un comunicat difós per l’AFE

Actualitzada 07/01/2019 a les 20:50

L’AFE i Bartolo

El d’ahir va ser un dels dies més moguts pel que fa a l’actualitat d’un CF Reus que, en les darreres setmanes, està vivint un dels moments més durs de la seva història.L’alegria motivada pel brillant triomf de diumenge a La Rosaleda contra el Málaga (0-3) va durar poc. Durant el matí d’ahir, els futbolistes del primer equip, mitjançant l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), van emetre un comunicat en el qual criticaven obertament el seu entrenador. Minuts després, es va conèixer que l’entitat de la capital del Baix Camp havia realitzat les transferències a Jesús Olmo i a David Querol, amb què se salvaven de la desaparició i, una estona més tard, l’AFE enviava un nou comunicat en el qual els jugadors feien marxa enrere i demanaven disculpes a Xavi Bartolo pel que havien dit sobre ell. Una muntanya russa d’emocions que contrasta amb tot el que s’està vivint a Reus en els darrers temps.La marxa de sis futbolistes després de presentar a la Comissió Mixta LaLiga-AFE la denúncia per l’impagament de les nòmines de setembre, octubre i novembre del 2018 va motivar la decisió de donar la baixa i, per tant, permetre la rescissió de contracte, a tots ells. Vitor Silva, Edgar Badia, Fran Carbia, Mikel Villanueva, Tito Ortiz i Shaq Moore són els sis jugadors que van començar la campanya amb el Reus i que, des del desembre, van deixar de formar-ne part.Tota la resta de futbolistes van cobrar, fins i tot un Karim Yoda que no té fitxa però sí contracte, a excepció de David Querol i de Jesús Olmo, que van prendre la determinació de denunciar per la mateixa via que els que van acabar percebent les nòmines. Ahir al migdia, el club va realitzar les transferències i, per tant, en principi, el Reus continuarà competint a la Segona Divisió A. Almenys, fins que sorgeixi un possible nou endarreriment en el pagament de les nòmines, que, de produir-se, començaria a ser il·legal a partir del 10 de març. Seria llavors quan els futbolistes haurien deixat de cobrar, novament, fins a tres nòmines, les corresponents als mesos de desembre, gener i febrer. La gran problemàtica llavors seria que els jugadors no podrien marxar a un altre equip, almenys de la Lliga Espanyola, ja que el mercat d’hivern tanca a finals de gener.L’esperança que Joan Oliver, actual propietari del club, arribi amb un inversor que pugui solucionar els greus problemes econòmics encara és sobre la taula. El cas és que ni l’entrenador, Xavi Bartolo, ni la resta del cos tècnic, ni els treballadors ni els proveïdors han cobrat i la situació ja s’allarga, en la majoria dels casos, a més de quatre mesos.Precisament, l’entrenador, Xavi Bartolo, també va ser notícia ahir pels comunicats emesos per l’AFE, sempre, segons l’Associació, de part dels tretze jugadors que queden en plantilla. El primer d’aquests, que es mostrava molt dur amb el tècnic, va acabar sent rectificat. L’entrenador va manifestar després del duel a Màlaga que s’havia sentit «l’assetjament» de l’AFE durant tota la setmana passada, quan el sindicat reclamava que el duel no es disputés.En el segon dels punts del primer comunicat s’especificava, per part de la plantilla, que «ens sembla sorprenent que el nostre entrenador ens critiqui després de guanyar 0-3, doncs poques vegades es veurà a un equip competir amb dotze fitxes i amb el seu tècnic en contra». També van retirar el punt cinquè, que resava el següent: «Tot i que els futbolistes no compartim decisions i opinions del nostre entrenador, mai ho hem manifestat públicament, com ell sí que ha fet amb nosaltres».Els jugadors van solucionar-ho amb un punt en el segon comunicat que deia «hem decidit retirar els punts 2 i 5 de l’anterior comunicat. Per una mala interpretació, no vam ser justos amb el nostre entrenador i li demanem disculpes».