Gerard Estebanell torna del Campionat d'Espanya de Seleccions amb la plata

El cadet del Club Bàsquet Tarragona va participar en una final molt intensa que els catalans van perdre contra Madrid per 63 a 55

Actualitzada 07/01/2019 a les 20:55

El cadet del Club Bàsquet Tarragona Gerard Estebanell va aconseguir la medalla de plata en el Campionat d’Espanya de Seleccions, vestint la samarreta del combinat català.Els combinats catalans van ser capaços d’emportar-se tres medalles de plata i una quarta plaça en el Campionat d’Espanya que va posar punt final ahir a Huelva. La representació tarragonina Tarragona estava encapçalada pel jugador del jugador cadet preferent del CBT, Gerard Estebanell, que va protagonitzar una gran actuació en l’enfrontament final, en el qual la Selecció Catalana va perdre contra Madrid per 63 a 55.El campionat no va començar de la millor manera pel combinat dirigit per Ramon Reigada, ja que el conjunt català va perdre en el primer partit, a la pròrroga, davant Galícia. No va ser el millor debut pels joves jugadors, ni tampoc pel jove Gerard Estebanell, que tan sols va poder anotar dos punts en quinze minuts de joc.L’aportació de l’escorta tarragoní va anar augmentant durant el campionat, a la vegada que milloraven les prestacions de la selecció cadet. Al segon partit, victòria davant la perillosa Andalusia amb un últim quart quasi perfecte. Estebanell va aportar quatre punts, quatre pilotes recuperades i tres assistències.Fins al tercer partit es va haver d’esperar per a poder veure en aquest campionat una de les millors característiques de Gerard, el triple. Tres de quatre des de la línia de 6,75 metres per un total d’onze punts, quatre rebots i dues assistències. Victòria de Catalunya davant el País Basc i a un pas de les semifinals.L’últim partit de la primera fase va coincidir amb el millor del jugador cebetista. Tot i un pobre u de vuit en triples, Gerard Estebanell va anotar quinze punts, va repartir dues assistències i va recuperar tres pilotes. Amb aquesta nova victòria la selecció catalana acabava primera de grup i es classificava de forma brillant per les semifinals del campionat.En aquest partit de semifinals el rival seria l’Aragó, que va sortir a per totes, però que va desfer-se amb el potencial català que va firmar un segon i tercer quart definitiu. Gerard Estebanell va disputar un total de disset minuts, aportant set punts i com sempre la seva actitud i treball a la pista.En la mencionada final, on Catalunya va caure contra l’altra gran candidat al títol com és la Comunitat de Madrid per 63 a 55, Gerard Estebanell va disputar 24 minuts, amb quatre punts i tres rebots en la seva estadística. Un sotscampionat que es va poder aconseguir amb una gran actitud, molt de treball, i del que el jugador tarragoní va gaudir al màxim.