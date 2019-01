Els mostraran el seu suport en una aturada de cinc minuts prevista a les 12 hores

Els treballadors de les oficines del Gimnàstic de Tarragona realitzaran una aturada de cinc minuts aquest migdia en suport al personal també d'oficines del CF Reus, que porta quatre mesos sense cobrar a causa de la nefasta gestió del conseller delegat de la Societat Anònima Esportiva, Joan Oliver.L'aturada arrencarà al punt de les dotze del migdia i hi prendran part els treballadors del club grana, els quals lamenten la situació que estan vivint els seus homòlegs de l'entitat de la capital del Baix Camp.Cal recordar que els futbolistes del CF Reus que s'han quedat i que tenen fitxa professional han cobrat els sous dels mesos de setembre, octubre i novembre. Tant treballadors del club, com entrenador i cos tècnic del primer equip com jugadors i tècnics del filial i proveïdors continuen sense cobrar.