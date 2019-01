Se solidaritzen amb el CF Reus

Gairebé una vintena de treballadors del Nàstic de Tarragona s'han concentrat aquest migdia a partir de les dotze i durant cinc minuts davant de les oficines per solidaritzar-se amb els seus homòlegs del CF Reus, que fa tres mesos que no cobren i que aquest dijous en farà quatre.Si Joan Oliver, propietari del club reusenc, continua sense abonar-los les nòmines, seran quatre els mesos que no rebran la seva retribució, igual que succeeix amb Xavi Bartolo, entrenador del primer equip, el cos tècnic del Reus i del filial, els mateixos treballadors i els proveïdors.Per tots aquests motius, els treballadors del Nàstic han decidit solidaritzar-se amb ells, per mostrar el rebuig a la situació que estan vivint.