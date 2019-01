El Deportivo té dos dies per decidir si repesca al central Raúl Albentosa

Sortida imminent a Tarragona d’un Josua Mejías que compta amb l’interès del Lugo i de l’extrem Nacho Abeledo

Actualitzada 07/01/2019 a les 20:42

L’operació sortida comença a prendre forma. Després de les arribades de Thioune i de Pipa, encara queden molts jugadors que han d’acabar fitxant pel Gimnàstic de Tarragona. Abans que això succeeixi, però, el club grana ha de donar algunes sortides ja que, si no, es podria trobar amb un overbooking perillós pel grup i per a l’entrenador, un Enrique Martín que ja ha deixat clar que només vol jugadors implicats i que vulguin quedar-se a Tarragona. La resta, «ja poden marxar», tal com va apuntar ell mateix en la roda de premsa posterior a la victòria de diumenge contra el Córdoba (1-0).Aquesta frase d’Enrique Martín es va produir després d’una pregunta durant la compareixença de premsa sobre el futur de Raúl Albentosa. Sense anomenar-lo directament, el tècnic va assegurar que volia jugadors compromesos. Doncs el futur de Raúl Albentosa és a l’aire, encara que ni el club ni el jugador s’han pronunciat encara al respecte. El que sí ho ha fet és un Deportivo de la Coruña que té fins el 10 de gener, o sigui, demà passat, per a decidir de forma unilateral si vol repescar al futbolista abans de la sessió o si prefereix no fer-ho. Aquesta va ser una clàusula que es va estipular en el contracte de préstec per part dels gallecs a l’inici de la campanya i que va confirmar el director esportiu del Deportivo, un Carmelo del Pozo que a finals de desembre va deixar la porta oberta a un retorn del central, el qual ha combinat grans actuacions a Tarragona amb d’altres més discretes.Si Albentosa acabés marxant, no seria l’únic central que agafaria la porta de sortida. Josua Mejías té un peu i mig fora del Nàstic i, en les pròximes hores, es podria confirmar la seva marxa. El jugador cedit pel Leganés interessa, entre d’altres, al Lugo, club que dirigeix esportivament un vell conegut a Tarragona com ho és Emilio Viqueira. Bernardo marxarà al Granada i els gallecs necessiten cobrir la seva baixa amb un central que no tingui una fitxa excessivament elevada, ja que volen centrar els seus esforços en l’arribada d’un davanter de garanties.Un altre que està a hores de deixar de ser jugador del Nàstic és Nacho Abeledo. L’extrem, que va arribar del Málaga aquest estiu, podria tornar sense haver demostrat absolutament res a Tarragona. De fet, tampoc ha tingut ni temps ni oportunitats per a fer-ho. Podria tornar a un Málaga que, alhora, podria cedir-lo a un altre equip. És una de les moltes opcions possibles.En el capítol d’arribades, el Nàstic segueix pendent de tancar definitivament els centrals Mikel Villanueva, que arribarà cedit del propi Málaga, de Fran Vélez, que està intentant marxar de l’Aris de Salónica per tornar a casa i de Tano Bonnín, que continua forçant la seva marxa del Lleida Esportiu. El Nàstic no vol pagar traspàs per aquest jugador, el qual no va jugar cap minut amb els lleidatans aquest cap de setmana. Diuen, que per molèsties físiques.