La plantilla fa marxa enrere a les crítiques a Bartolo

L'AFE envia un nou comunicat, baixant el to

Actualitzada 07/01/2019 a les 17:54

La plantilla del CF Reus ha rebaixat el to respecte a les declaracions sobre el seu entrenador i, mitjançant l'Associació de Futbolistes Professionals (AFE) ha enviat un comunicat en el qual suavitza la idea inicial i elimina dos punts, el 2 i el 5, de l'anterior escrit.En el número 2 asseguraven que era «sorprenent que el nostre entrenador ens critiqui després de guanyar 0-3, doncs és estrany que es vegi a un equip competir amb tan sols dotze fitxes i amb el seu tècnic en contra». El punt 5 resava que «tot i que els futbolistes no compartim decisions i opinions del nostre entrenador, mai ho hem manifestat públicament, com ell sí que ha fet amb nosaltres».El nou comunicat és el següent:1. No compartimos ni estamos de acuerdo con las declaraciones realizadas por nuestro entrenador, Xavi Bartolo, tras el partido que disputamos en Málaga.2. En ningún momento nos hemos sentido acosados, como manifestó nuestro entrenador, por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), el sindicato que nos representa.3. El pasado domingo, antes del partido, el vicepresidente de AFE estuvo en nuestro hotel de concentración para interesarse por nuestra situación, y nada más, por ser consciente de la delicada situación que atravesamos.4. No es cierto que AFE esté interfiriendo en la preparación de nuestros partidos, ya que las reuniones que hemos mantenido con sus representantes no han perjudicado nuestra actividad diaria como trabajadores del Club de Fútbol Reus Deportiu.5. Entendemos que lo normal en estas circunstancias es mantener una comunicación constante y fluida con el sindicato que desde el primer día ha estado cerca de nosotros, luchando para velar y defender nuestros intereses y derechos.6. Lo que ha caracterizado siempre a esta plantilla ha sido nuestra unión inquebrantable para afrontar una situación tan complicada, una unión que se mantiene inalterable.7. Aunque la situación, como es de sobra conocido, no es la mejor, continuaremos defendiendo esta camiseta con la misma profesionalidad que el primer día.8. El colectivo de futbolistas entiende que el único y gran responsable de esta situación es Joan Oliver.9. Y por último, hemos decidido retirar los puntos 2 y 5 del anterior comunicado. Por una mala interpretación no fuimos justos con nuestro entrenador y le pedimos disculpas.