Des del club confirmen que s'ha realitzat la transferència, un dia abans que LaLiga els expulsés per impagaments

Actualitzada 07/01/2019 a les 17:31

El CF Reus ha realitzat els pagaments corresponents a les nòmines de setembre, octubre i novembre als futbolistes del primer equip David Querol i Jesús Olmo, segons ha confirmat l'entitat a aquest mitjà.D'aquesta manera, el primer equip no desapareix, ja que el club tenia de marge fins demà per pagar les nòmines a aquests dos jugadors, que s'havien acollit al procediment agreujat, com la resta de jugadors que han acabat quedant lliures per impagaments.Ni l'entrenador, Xavi Bartolo, ni la resta del cos tècnic ni els treballadors del club han vist ni un euro i segueixen en una situació límit.