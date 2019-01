El germà de Pogba, a prova amb l'Elche

Els il·licitans, pròxim rival del Nàstic

Florentin Pogba, jugador franc-guineà i germà gran de Paul Pogba, campió del Món amb França en 2018, va completar durant la tarda d’aquest dilluns el seu primer entrenament amb l’Elche CF, club amb el qual està a prova durant la present setmana i rival del Nàstic aquest cap de setmana. Els tarragonins visitaran el Martínez Valero aquest diumenge, a partir de les vuit del vespre, en el duel que servirà per tancar la primera volta del campionat de Lliga de Segona Divisió A.El central, de 28 anys, va participar amb normalitat en la primera sessió d’entrenament de la setmana de l’equip il·licità, celebrada a l’estadi annex al Martínez Valero.El jugador, no obstant això, no va completar tota la sessió, ja que el cos tècnicva optar per enviar-lo al gimnàs en l’última part de l’entrenament, en el qual els futbolistes van realitzar un treball físic més exigent.El defensa, internacional per Guinea Conakry, va romandre gran part de l’entrenament acompanyat pel seu compatriota Sory Kaba, màxim golejador de l’equip il·licità aquesta temporada, amb el qual ha coincidit en la seva selecció.Florentin Pogba estarà a prova durant tota la setmana als ordes de Pacheta, entrenador de l’equip, qui decidirà, al costat del cos tècnic que lidera Jorge Cordero, si el futbolista signa finalment amb el club il·licità.El jugador franco-africà, que es va fotografiar al costat de nombrosos afeccionats de l’equip il·licità, participarà aquest dimecres en un partit amistós contra el Crevillente, equip de Tercera Divisió.L’altra novetat en la tornada al treball de l’Elche va ser la presència del porter Edgar Badía, recent fitxatge del club procedent del Reus, en una sessió que va comptar amb les absències dels lesionats Borja Martínez, Gonzalo Villar i Neyder Lozano.