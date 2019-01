Un onze revolucionari per començar l'any

Abrahám avança la seva posició

Actualitzada 06/01/2019 a les 17:20

Enrique Martín comença l'any amb un onze revolucionari, amb els dos fitxatges com a titulars i moltes sorpreses més.Sota pals, Bernabé Barragán s'ha fet amb el lloc. El lateral dret és per a Pipa, que debuta amb el Nàstic, mentre que l'esquerre l'ocuparà Javi Jiménez. A l'eix, Salva Ferrer, Fali i Mohammed Djetei són els responsables últims d'escortar la porteria de Bernabé.Per davant, també debuta Thioune, al costat d'Imanol García i d'Abrahám, que jugarà en una posició nova aquesta temporada per a ell, però on, per les seves característiques, pot rendir a la perfecció.Per davant, Manu Barreiro i Luis Suárez.No han entrat a la convocatòria futbolistes com Raúl Albentosa, Sebas Coris o Manu del Moral, vitals per a Enrique Martín però que, per alguna molèstia o per decisió tècnica s'han quedat fora.