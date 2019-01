Les cares noves completen la felicitat de l'afició del Nàstic

Veure en acció a Thioune i a Pipa esperona a una graderia que aplaudeix i gaudeix com mai en el que pot ser l’inici d’alguna cosa

Actualitzada 06/01/2019 a les 22:25

Els socis i aficionats del Gimnàstic de Tarragona es van emportar dues coses a casa, en forma de regal.La primera, una victòria que, més que necessària, s’havia convertit en obligatòria, ja que, de no haver-la aconseguit, el Nàstic hauria entrat en un pou de desesperació del qual hauria estat molt difícil sortir.El segon, amb dos jugadors que, segurament per ser la novetat, s’han convertit en el punt d’inflexió del que pot ser una remuntada a gran escala.Thioune, futbolista completament desconegut per a la parròquia grana, va arrencar aplaudiments del públic en cada ocasió en la qual la pilota passava per les seves botes.Jugador que ha caigut simpàtic a l’afició, la qual tenia ganes de veure’l en acció. A banda, el centrecampista es va buidar i va completar un gran partit, ajudant a l’equip en tot moment tant en la faceta defensiva com en l’ofensiva.També va fer aixecar-se de la cadira als aficionats Pipa, que, com a extrem dret, va tornar boja a la defensa rival. Socis i aficionats esperen que hagin nascut dos ídols. Tot dependrà de les pròximes actuacions.