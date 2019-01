La Floresta firma un nou conveni de col·laboració amb l'escola de porters O. Rodri

Les relacions entre les dues escoles de futbol base es faran realitat a partir de la següent temporada

Actualitzada 06/01/2019 a les 10:47

La Floresta continua potenciant el futbol base amb col·laboracions amb altres escoles i clubs d’arreu de l’Estat. Després de firmar un conveni amb el Villareal, ahir va anunciar una nova firma. En aquest cas ha estat amb l’escola de porters O. Rodri, del Camp de Tarragona.Aquesta escola està creada per Oscar Rodri, exporter de l’Espanyol, el Nàstic o el Girona entre d’altres. A més, també compta com a entrenadors amb Alberto Pérez, entrenador de porters de La Pobla de Mafumet, Pol Romera, exporter de La Pastoreta, Santes Creus i Reddis i altres exporters en categories inferiors com Raul Alfageme, Oscar La Hoz, Unai Mantilla, Pau Cámara i Raúl Berlanga.El contracte entre totes dues escoles de futbol base ja està firmat i es farà realitat a partir de la temporada 2019/2020. Un conveni més que permet a la Floresta seguir creixent amb el seu futbol base per establir-se com un club de referència a la demarcació.