Un gran gol del valencià de falta dóna els tres punts a un Nàstic que s’enganxa a la Lliga després d’un partidàs

No podia haver començat millor l’any un Gimnàstic de Tarragona que va derrotar per la mínima en el marcador i de forma contundent en ocasions i en joc a un Córdoba que segueix complicant-se la vida i que es va quedar amb deu futbolistes a causa de la més que justa expulsió de Miguel de las Cuevas, en l’acció que va permetre el gol de falta de Fali quan havien passat tretze minuts del segon acte.Els tarragonins continuen com a cuers del campionat, encara que aquest triomf els acosta a la zona de permanència. A quatre punts, els mateixos que abans de començar la jornada, però tres menys després dels duels de dissabte, que van perjudicar amb escreix als tarragonins.L’any nou no ha fet variar la idea d’Enrique Martín de sorprendre dia a dia amb els seus onzes. Contra els andalusos, va continuar apostant pel 4-4-2 o 4-2-3-1, ja que Barreiro i Luis Suárez s’alternaven la tasca de baixar a la mitja punta. Els dos fitxatges del mercat d’hivern van ser titulars. Thioune, a la medul·lar, amb Imanol García i, Pipa, com a extrem dret, tot i que se’l va fitxar per actuar en el lateral. Un lateral on hi tornava a ser un Salva Ferrer que, novament, va ser dels millors. Aquest noi va creixent, i ho fa a passes de gegant.Amb Bernabé a la porteria, Abrahám era el lateral esquerre i Djetei i Fali els centrals. Gran novetat també la inclusió de Javi Jiménez a l’onze inicial, encara que en una demarcació que no era la seva, com la d’extrem esquerre.Els tarragonins tenien gana, molta gana. Havien de reivindicar-se amb una victòria que no els deixés amb un peu a Segona Divisió B. I, la millor manera de fer-ho, era jugant i atacant. Va complir en els dos aspectes el conjunt tarragoní, que va veure com Luis Suárez fallava, incomprensiblement, una ocasió claríssima. Era el minut set i Salva Ferrer, novament espectacular, va apropar-se fins a l’àrea per a traçar una meravellosa passada a l’espai a un Luis Suárez que es va quedar completament sol davant de Carlos Abad. La va enviar a la dreta del meta.Va lamentar el Nou Estadi aquesta acció, però els aficionats del Nàstic sabien que alguna cosa havia canviat, que els seus jugaven a una altra cosa i que la resurrecció era possible.El control era grana, pilotes de banda a banda amb un Pipa que sempre intentava marxar del seu marcador per banda dreta i que, en la majoria d’ocasions, ho aconseguia. Per l’esquerra, Javi Jiménez trobava en Abrahám el millor soci i, en el centre, Thioune i Imanol García controlaven absolutament al rival. Sense la qualitat de Rocha o de Javi Márquez, el Nàstic va funcionar tal com volia Enrique Martín. A dalt, Luis Suárez molestava sempre als centrals i Manu Barreiro, desubicat i descentrat, no trobava el seu lloc. De fet, el davanter va acabar marxant lesionat. Poca cosa més fins el descans, ja que gran part de l’acció es va produir en el segon temps.El Nàstic, que va poder golejar, es va encomanar també a un Bernabé Barragán que continua creixent i que s’ha convertit en un futbolista imprescindible per al Nàstic, amb les seves grans intervencions. Quan tan sols s’havien disputat quatre minuts del segon acte, li va aturar un mà a mà a Piovaccari, com faria també a les acaballes del duel.Va canviar el partit completament amb l’acció en la qual De las Cuevas va ser expulsat. Entre Thioune i Luis Suárez van prendre l’esfèrica al migcampista del Córdoba, el qual es va veure obligat a cometre falta. Vermella i expulsió. Res a dir. La falta era perillosa i ja havia avisat Fali que en llençaria alguna més durant el partit, després traçar-ne uns minuts abans. Va ser, precisament, contra el Córdoba en partit de Copa del Rei quan Fali gairebé marca de falta. Llavors, el migcampista va topar-se amb el travesser i els seus van quedar eliminats de la Copa. En aquesta ocasió, però, la pilota va acabar entrant.Deliri a un Nàstic que havia d’afrontar la resta del duel amb un jugador més. Enrique Martín va demanar paciència, sabedor que aquests partits s’han de guanyar i ni es poden ni s’han de perdre.Abans de finalitzar el duel, els tarragonins van gaudir encara de més ocasions de gol, totes elles molt clares i amb Pipa i Luis Suárez com a principals protagonistes. El futbolista cedit per l’Espanyol, als 71 minuts, va rebre una centrada amb l’exterior de la cama de Barreiro i, tot sol, va fallar una ocasió molt clara. En aquesta ocasió es va lesionar el gallec, que va haver de ser substituït de forma immediata per Uche. El mateix Pipa va ser protagonista tres minuts més tard ja que, en una de les seves aventures, va trepitjar línia de fons i, a l’hora de posar-la enrere, ho va fer massa llarg i no hi va arribar Uche. Pocs segons van passar fins que Luis Suárez, sense oposició, rematés als núvols una centrada, de Pipa.En aquests casos, qui perdona, ho acaba pagant molt car. Però no va ser així. Uche, al 75’, va disparar, anava a dins, però Valentín, que acabava d’ingressar en el terreny de joc, va salvar la diana.A set minuts del final, va ingressar al terreny de joc Pol Valentín, que s’està acostumant a actuar com a revulsiu en l’extrem dret. El jove futbolista va trigar dos minuts a ser protagonista. Va reclamar, i amb tota la raó, un penal claríssim després d’una jugada personal que no va ser capaç de culminar en ser envestit per un rival.Quatre o cinc gols per part del Nàstic no haurien estat pas una exageració, però el que hauria estat realment injust és que Piovaccari, instants abans de l’acció de Pol Valentín, enviés al fons de la xarxa una gran xilena que es va encarregar de desviar Bernabé, que es va posar la capa de superheroi en un partit en el qual va tornar a posar de manifest que és un porter més que vàlid pel Nàstic i que la seva rivalitat amb Becerra l’ha portat a ser millor futbolista.Nàstic. Bernabé Barragán, Salva Ferrer, Fali, Mohammed Djetei, Abrahám Minero, Pipa (Pol Valentín, 83’), Thioune, Imanol García, Javi Jiménez (Brugui, 66’), Manu Barreiro (Uche, 74’) i Luis Suárez.Córdoba. Carlos Abad, Loureiro, Luis Muñoz, Quintanilla, Quezada, Miguel de las Cuevas, Álex Vallejo (Quim Araújo, 67’), Aguado, Jaime Romero, Piovaccari i Sebas (Andrés Martín, 64’).Gols. 1-0, Fali (58’).Àrbitre. David Pérez Pallas (gallec). Va mostrar la targeta groga als locals Bernabé Barragán i Thioune; i als visitants Jaime i Aguado. Va mostrar la targeta vermella directa a Miguel de las Cuevas (56’).Incidències. El Nou Estadi va acollir a 5.211 espectadors.