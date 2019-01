Enrique Martín: «Qui vulgui, ja sap que pot marxar, ja en vindrà un altre»

El tècnic del Nàstic deixa clar que «no m’interessava tenir la pilota, sinó marcar el segon gol»

Actualitzada 06/01/2019 a les 22:04

El mercat

Enrique Martín, entrenador del Nàstic, va valorar després del partit que «ja vaig comentar que començàvem una Lliga de sis mesos que res té a veure amb l’anterior». Així, l’entrenador va reconèixer que qualsevol cosa podria haver passat amb el tipus de partit que es va poder veure: «Hi ha hagut moments de molta igualtat, ells han pogut empatar i en les dues àrees hi ha pogut haver alguna jugada complicada per a l’àrbitre».Martín és ben conscient que els seus podrien haver guanyat clarament si haguessin tingut més encert, ja que «hem tingut un parell d’ocasions, però no hem pogut materialitzar-les». Sobre el fet de no donar entrada ni a Rocha ni a Javi Márquez i sí ingressar a la gespa a Pol Valentín, l’entrenador del Nàstic va apuntar que «no m’interessava tenir la pilota, sinó marcar el segon gol».Va fer una petició als socis i aficionats, que va ser que «li demano a l’afició que no miri enrere» i, sobre fitxatges, va deixar clar que «portem jugant tres o quatre partits amb la mateixa defensa. S’incorporarà gent, però no jugaran abans que els que hi són aquí. Suaran molt si els volen treure el lloc».Entrant més en el capítol del mercat d’hivern, va avisar d’una cosa: «Només vull aquí gent al 700 per cent. Qui vulgui, pot marxar i si Albentosa creu que ha de marxar, encantat. No vull a ningú a mig gas en els entrenaments, perquè em farà malbé la sessió. Si cal, portaré a quatre més de la Pobla. Tothom, per part de l’entrenador, té llibertat per marxar». Va parlar d’Albentosa perquè va ser pel jugador pel qual li van fer la pregunta en sala de premsa. Ell, però, té ben clar que els que hi ha ara estan rendint i, per posar un exemple, va deixar clar que «qui vulgui treure a Salva de l’onze, haurà de suar sang».