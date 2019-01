Xavi Bartolo viatja amb dotze futbolistes del primer equip i, la resta, del filial

Actualitzada 06/01/2019 a les 11:59

El Reus està travessant una greu crisi a causa de la nefasta gestió portada a terme per part del conseller delegat, Joan Oliver, i pel seu equip de treball.Únicament han quedat dotze futbolistes del primer equip després de la marxa de sis jugadors, que han abandonat el club per no cobrar.Aquests dotze, més els jugadors desplaçats del filial, seran els que han entrat a la convocatòria pel partit que aquest vespre els reusencs disputaran a La Rosaleda, contra el Málaga (20 hores).En situació de descens, el Reus suma disset punts, dos menys que la zona de salvació. Puntuar a Màlaga es preveu molt complicat per als de Xavi Bartolo i, més encara, tenint en compte que els andalusos han guanyat tots els partits disputats a casa menys un.No hi ha gaire opcions per confeccionar l'onze, però aquest el podrien formar Pol Freixanet a la porteria; Ángel Bastos, Jesús Olmo, Alejandro Catena i Borja Herrera en defensa; Gus Ledes, Juan Domínguez i Mario Ortiz en el centre del camp; i Ricardo Vaz, Miguel Linares i David Querol a dalt.Àlex Carbonell seria el futbolista del primer equip que partiria des de la banqueta, amb la resta de jugadors, del filial.