Contra tot pronòstic (0-3)

El Reus, debilitat per les darreres baixes i la situació del club, va protagonitzar una golejada heroica al camp del Málaga

Actualitzada 06/01/2019 a les 22:41

Linares es perd el pròxim partit

Poca eufòria roig-i-negra

FITXA TÈCNICA

El CF Reus va golejar ahir el Málaga a la Rosaleda, un dels camps més complicats de la categoria, contra tot pronòstic i després d’una setmana caòtica en què a l’equip i al cos tècnic li ha costat molt preparar el partit d’aquesta vintena jornada de Lliga.El Málaga va arrencar una ratxa atacant després d’uns vint minuts de joc. Una aturada segura de Pol Freixanet a una centrada de Cifu, que havia estat l’ocasió més clara per al conjunt local fins al moment. Però pocs minuts després els blanc-i-blaus van tornar a assetjar la porteria roig-i-negra, però Freixanet es va reafirmar com a digne substitut d’Edgar Badia, i va evitar que el conjunt local igualés el resultat.Ricardo Vaz també va gaudir d’una ocasió a la sortida d’un córner, però la defensa del Málaga la va acabar rebutjant. La resta de la primera meitat del partit va estar marcada, sobretot, per les ocasions de perill roig-i-negre que van mantenir la il·lusió per als aficionats reusencs, que després d’unes festes molt complicades per al club, van veure com en el vessant esportiu, els pocs jugadors que encara formen la plantilla del primer equip del CF Reus, s’esforçaven al màxim.El Málaga també va provocar alguna ocasió de perill abans d’acabar el primer temps, però el conjunt local no va ser capaç de marxar al descans havent igualat el resultat.Miguel Linares va veure una targeta groga durant la primera part, una amonestació que li impedirà disputar el pròxim partit de Lliga, dissabte que ve a casa contra el Numancia, per acumulació de targetes grogues. Precisament per aquesta raó, Xavi Bartolo va substituir el davanter aragonès a l’inici de la segona meitat, donant entrada a Alfred Planas, i ressituant David Querol com a davanter centre.Hugo Vallejo va estar a punt d’empatar el partit quan feia poc més de cinc minuts que havia començat la segona meitat, amb un xut que va sortir fregant el travesser de la porteria de Pol Freixanet. Va seguir l’assetjament a l’àrea petita del Reus, que en pocs minuts va veure com el conjunt local va estar a punt d’igualar el resultat en el marcador.La primera ocasió de perill del CF Reus Deportiu va arribar el minut 60, amb una jugada de David Querol, i pocs minuts després va arribar el segon gol dels roig-i-negres, després que l’àrbitre assenyalés un penal sobre el davanter reusenc.Gus Ledes va ser l’encarregat de convertir la pena màxima, com sempre ho és de xutar les jugades a pilota parada, i tot i que Munir va ser capaç d’endevinar per quina banda el llençaria, la pilota va tornar a acabar al fons de la xarxa de la porteria local.La segona meitat va continuar amb poques ocasions per part dels dos equips. Al minut 74, el migcampista Mario Ortiz va haver d’abandonar el camp, queixant-se d’una lesió al quàdriceps, i va ser substituït per Gonzalo Pereira. Un canvi que feia augurar que el CF Reus passaria a una actitud defensiva per intentar mantenir l’avantatge al marcador fins al final del partit.Però pocs minuts després, David Querol va arribar gairebé sol a la porteria de Munir, i va marcar el tercer gol roig-i-negre que sentenciava el partit. Després d’aquesta diana, que a més d’assegurar la victòria reusenca, significava el resultat més contundent protagonitzat pels homes de Xavi Bartolo aquesta temporada, el conjunt local va abaixar els braços durant una bona estona.No va ser fins als darrers minuts de l’enfrontament, que els blanc-i-blaus van recuperar l’energia i van intentar marcar, com a mínim, el gol de l’honor. Però la sort i una gran actuació de Pol Freixanet, van impedir que el Málaga escurcés distàncies en el resultat final.Tot i la victòria contundent dels roig-i-negres, els jugadors de l’equip reusenc no van demostrar l’eufòria que s’esperaria després d’un resultat així, ja que la situació crítica en què es troba el club de la capital del Baix Camp, de moment, no deixa gaire marge per l’alegria.Pocs minuts després de l’inici del partit, el Reus va veure realitzada la seva primera oportunitat, quan en una jugada de córner, xutada en curt i que Borja Herrera va aprofitar per rematar de cap i enviar al fons de la xarxa, avançant el conjunt roig-i-negre en el marcador.Munir, Cifu (Héctor, 69’), Pau, Diego López, Federico Ricca, Juanpi (Renato, 46’), Alfred N’Diaye, Adrián, Pacheco (Hugo Vallejo, 46’), Jack Harper i Gustavo Blanco Leschuk.Pol Freixanet, Ángel Bastos, Jesús Olmo, Alejandro Catena, Borja Herrera, Mario Ortiz (Gonzalo Pereira, 74’), Gus Ledes, Àlex Carbonell, David Querol, Ricardo Vaz (Adri Guerrero, 67’) i Miguel Linares (Alfred Planas, 46’).0-1, Borja Herrera (10’); 0-2, Gus Ledes (62’); 0-3, David Querol (82’).José Antonio López Toca (Cantàbric). Va amonestar amb la targeta groga els locals N’Diaye, Diego González i Jack Harper, i el visitant Miguel Linares.Partit corresponent a la vintena jornada de la Segona Divisió A, disputat a l’Estadi de La Rosaleda, que va registrar una assistència de 16.058 espectadors.