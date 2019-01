A vida o mort

El Nàstic es juga gran part de les seves aspiracions de permanència aquesta tarda contra el Córdoba al Nou Estadi (18 hores)

Actualitzada 06/01/2019 a les 11:09

Guanyar per seguir viu o no fer-ho i condemnar-se al fracàs. Aquesta és la qüestió per a un Gimnàstic de Tarragona que afronta a les 18 hores un duel vital contra el Córdoba, al Nou Estadi.Els d'Enrique Martín, cuers amb tretze punts, reben a un rival que també està situat en posicions de descens, encara que amb una puntuació superior (17).El fet que els cordovesos siguin un rival directe del Nàstic encara fa més necessària una victòria que, de no arribar, complicaria molt les coses al Nàstic amb un partit de la primera volta encara per disputar-se, el del pròxim diumenge a Elche.L'entrenador del Nàstic apostarà d'inici per les dues noves incorporacions. Thioune entrarà en el centre del camp, mentre que Pipa actuarà en el carril dret de la defensa.No està del tot clar si Martín actuarà amb quatre o amb cinc defensors, encara que ell sempre ha defensat el «seu» sistema, el de tres centrals i dos laterals. Si acaba actuant d'aquesta manera, amb Bernabé sota pals, en defensa actuarien Pipa, Salva Ferrer, Raúl Albentosa, Fali i Abrahám Minero.Per davant, amb Thioune, Imanol Guerra és fixe, i Viti o Javi Márquez podrien jugar per completar el trivot. A dalt, Manu Barreiro i Luis Suárez apunten a la titularitat.