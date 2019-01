Thioune i Pipa ja tenen dorsal

El club els ha ensenyat en una publicació a les xarxes socials

Actualitzada 05/01/2019 a les 13:38

Ousseynou Thioune i Gonzalo Ávila ‘Pipa’, els darrers fitxatges grana, ja tenen dorsal. El migcampista senegalès lluirà el cinc d’Arzo mentre que Pipa heretarà el 15, que va portar Álvaro Vázquez la temporada passada, quan també va estar cedit per part de l’Espanyol.Thioune i Pipa han arribat en aquest mercat d’hivern, tot i que el senegalès ho va fer abans que s’obrís el període de fitxatges. El club ha volgut ensenyar als aficionats quins seran els dorsals que lluiran, abans que tingui lloc el transcendental partit de demà contra el Córdoba. Segons les paraules d’Enrique Martín, Thioune podria debutar com a jugador grana en aquest partit, tot i que caldrà esperar per veure si ho fa de titular o des de la banqueta.