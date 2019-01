El partit entre el Málaga i el CF Reus es disputarà demà, com estava establert

Tot i la denúncia de l’AFE i els jugadors del Reus per anul·lar el partit corresponent a la jornada 20, la RFEF obliga a tots dos conjunts a disputar-lo

Actualitzada 05/01/2019 a les 18:01

El CF Reus haurà de jugar demà, diumenge, el partit corresponent a la jornada 20 contra el Málaga. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidit mantenir la celebració del partit tot i la petició de l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE).L’enfrontament no ha quedat anul·lat perquè, segons el jutge, el Reus està en plenes capacitats de competir, almenys, pel que fa al nombre de fitxes. El club disposa de 12 jugadors del primer equip, sense contar Karim Yoda, que té contracte amb el Reus però no fitxa federativa. És per això, que la RFEF ha decidit que el partit entre el Málaga i el Reus de demà a les vuit del vespre es jugui.