El porter arriba lliure després dels impagaments del Reus

Actualitzada 05/01/2019 a les 20:57

Els exjugadors del CF Reus que han quedat lliures en aquest mercat d’hivern ja van trobant equips on poder seguir gaudint del futbol després de la mala experiència en aquesta primera volta del campionat a Segona Divisió on han hagut de jugar sense cobrar a causa de la mala situació econòmica del club del Baix Camp.Badia és un dels millors porters de la categoria i no és estrany que hagi estat dels primers en trobar equip. Un porter d’aquestes característiques i totalment de franc no es troba tots els dies. Una ganga que l'Elx ha estat capaç de lligar abans que ningú. Així doncs, l'exporter roig-i-negre acabarà la temporada a l'equip il·licità.