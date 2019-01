Rocha i Viti signen autògrafs al Parc Infantil de Nadal de Tarragona

Els jugadors s'han fotografiat amb els més petits

Actualitzada 04/01/2019 a les 20:15

Els jugadors grana, per segon any consecutiu, han assistit al recinte firal del Palau Firal i Congressos de Tarragona per signar autògrafs i fotografiar-se amb els més petits.David Rocha i Viti han acudit a l’estand del Club Gimnàstic de Tarragona situat al mateix Parc de Nadal, que des del 27 de desembre i fins aquest mateix vespre ha permès a centenars de nens participar en les diferents activitats i tallers preparats per aquestes festes nadalenques. En aquetes jornades s’ha comptat amb la participació del Voluntariat Grana.Els dos futbolistes grana ha signat moltíssims autògrafs als més petits, i també a algun pare, a més a més de fotografiar-se amb molts d’ells. Els més petits han rebut un exemplar d’El Petit Conte del Nàstic i han marxat carregats de caramels en una nova acció social del BBVA CX Junts Creixem.En acabar l’acte, s’ha sortejat una samarreta oficial entre tots els nens i nenes que durant els dies del Parc han visitat l’estand grana.