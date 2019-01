L'AFE i els jugadors del Reus demanen que es suspengui el partit contra el Málaga

El jutge ha decidit aquest matí suspendre provisionalment tots els drets del club però li ha permès competir a la lliga

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) i els jugadors del Reus han emès un comunicat per demanar la suspensió del partit que els roig-i-negres han de disputar aquest diumenge contra el Málaga. L'entitat ha tornat a denunciar la «precarietat» en la que es troba el club, ja que només compta amb 12 jugadors en el primer equip, amb la previsible baixa de dos més properament.Davant aquesta situació, l'AFE considera que l'equip es troba en una «clara inferioritat des del punt de vista esportiu en relació als seus rivals, generant-se una clara desigualtat en la competició». Per aquest motiu, juntament amb els jugadors s'ha demanat a la Federació la suspensió de l'enfrontament d'aquest cap de setmana contra el Málaga.Cal recordar que aquest matí, el Jutge de Disciplina Social de LaLiga ha decidit suspendre provisionalment, fins la resolució de l’expedient disciplinari 4/2018, tots els drets que posseeix el Reus com a afiliat a LaLiga, però permeten que aquest continuï competint a la lliga 1/2/3. D'aquesta manera, el partit contra el Málaga es mantindria aquest diumenge.AFE vol comunicar el següent en relació a la situació dels futbolistes del Reus:1- La nostra associació ja va denunciar la precarietat en la qual quedava el Reus Deportiu després que diversos futbolistes es desvinculessin de la disciplina del club. En data d'avui només hi ha inscrits 12 amb llicència de primera plantilla, i amb la previsible baixa de dues més en breu.2- En l'expedient incoat en la LaLiga amb número 4/2018-2019 es va sol·licitar per part del seu president la posada en marxa de mesures cautelars davant el jutge de disciplina social.3- Donant trasllat a AFE d'aquesta, la nostra associació considera que la situació del Reus és de clara inferioritat des del punt de vista esportiu en relació als seus rivals, generant-se una clara desigualtat en la competició.4- AFE, en el seu escrit d'al·legacions, va manifestar la seva posició favorable al fet que es prenguessin les mesures cautelars taxades en l'àmbit de les seves competències.5- D'altra banda, en data de 4 de gener, després de la resolució sobre mesures provisionals del jutge de disciplina social de LaLiga, sorprèn que digui que AFE no hagi demanat mesures provisionals, quan en l'escrit es diu que es prenguin totes les mesures d'acord a les competències d'aquest òrgan.AFE va traslladar el següent:«Tenint en compte l'anterior, i sota la previsió de mesures cautelars que no suposin el minvament dels drets dels futbolistes i equip tècnic del CFReus Deportiu SAD, i per tant, sobre la base de la salvaguarda com a prioritari d'aquests drets – salaris – indemnitzacions- entenem des de l'AFE que es prenguin les mesures pertinents, per a evitar que la imatge d'aquests esportistes, com a professionals sigui subsumida per decisions que les posin en perill. I d'altra banda, que en la presa d'aquestes mesures se salvaguardin drets adquirits i demandem pels futbolistes, davant la il·legalitat jurídic-esportiva amb la qual ha actuat el club de referència. En l'exercici de la representació de sindicat majoritari i havent estat destinatari,- AFE- per trasllat de Provisió del Jutge de Disciplina Social de data de 31 de desembre de 2018, amb compliment de termini abans de les 24 hores del dia 2 de gener de 2019, considerem que s'actuï de la manera que en Dret correspongui per a evitar perjudicis econòmics, socials i laborals a tots els futbolistes afectats, en la mesura que aquest Jutge actua d'acord a les seves competències i al marc taxat d'actuacions cautelars previstes en la normativa de referència».6- En el matí del dia 4 de gener es va enviar un escrit a la RFEF perquè també actuï en conseqüència i prengui mesures per a evitar que el Reus continuï en aquesta situació de desigualtat esportiva.7- I aquesta tarda AFE i la resta de jugadors del Reus han sol·licitat a la Federació, en aplicació de l'article 239- força major -, la suspensió del partit de la pròxima jornada per les raons abans exposades.8- En AFE sempre hem entès que ha de prevaler la defensa dels futbolistes, els actors principals d'aquest esport i que fan gran una competició.