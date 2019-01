I ara, què passa amb Karim Yoda?

El Reus no pot fer fitxes noves, ell ha cobrat i, si no el traspassen o aconsegueix la rescissió, haurà de quedar-se sense jugar

Isaac Cuenca

Són moltes les persones que han sortit, que estan sortint i que sortiran greument perjudicades de la situació del CF Reus, motivada per una nefasta gestió i que ha acabat amb sis jugadors marxant per no cobrar i amb un terratrèmol que pot durar dies, setmanes o mesos.S’ha parlat molt dels futbolistes, però tant l’entrenador, Xavi Bartolo, com la resta de tècnics, el personal del club, la gent del filial i els proveïdors s’han quedat sense cobrar el que se’ls deu. Una situació molt greu que encara no ha explicat el seu darrer capítol. Ara bé, hi ha un futbolista del conjunt reusenc al qual el fet de cobrar se li pot girar en contra. Es tracta de Karim Yoda, el qual no té fitxa des de principis de temporada, ja que la Lliga de Futbol Professional (LaLiga) va prohibir al Reus inscriure més jugadors perquè havia sobrepassat el límit econòmic i que podria acabar la temporada sense jugar, ni a Reus ni enlloc.El fet és que, havent cobrat, com a mínim, haurà d’estar alguns mesos més a Reus. Ja sigui cobrant religiosament (cosa que ell i la resta dels que s’han quedat al club dubten) o bé esperant a poder tornar a denunciar i a què LaLiga resolgui la seva rescissió.El fet és que, segons ha pogut saber aquest mitjà, el club de la capital del Baix Camp té suspesos els drets federatius. Això significa que, a causa del control econòmic que imposa l’ens presidit per Javier Tebas, el CF Reus té prohibit tramitar cap fitxa nova. A la vegada, això vol dir que els dotze jugadors que queden en plantilla són els únics que poden tenir fitxa del primer equip d’aquí a què finalitzi la temporada 2018-19.Tots aquests fets motiven que Yoda no podrà vestir la samarreta roig-i-negra aquesta campanya i que, per tant, se li obren tres opcions. O bé es queda entrenant i sense poder disputar cap minut oficial, o aconsegueix una rescissió de contracte que tant ell com la resta de futbolistes desitgen o s’obre una tercera via. Aquesta, passaria perquè el Reus el traspassés i cobrés alguna quantitat pel seu pas.Ara bé, en el cas que el Reus pogués obtenir algun traspàs per la venda de l’extrem, aquests diners en cap cas anirien a parar ni al club, ni a la Societat Anònima Esportiva (SAE) ni al propietari, un Joan Oliver que algun pla té per a Yoda si ha decidit que continuï a l’entitat de la capital del Baix Camp.El fet que el Reus tingui suspesos els drets federatius afecta també a una altra persona. Isaac Cuenca ha estat exercitant-se a les ordres de Xavi Bartolo des de l’estiu. No va trobar una oferta suficientment atractiva que el portés a signar amb algun equip de la Lliga Espanyola (Primera o Segona Divisió) i, per tant, va decidir acceptar la proposta del Reus. Tot i això mai va debutar amb l’equip perquè LaLiga va prohibir la seva inscripció. Joan Oliver volia que Cuenca passés per davant d’altres futbolistes que tenien fitxa la temporada passada, però Javier Tebas no ho va permetre. Per tant, Cuenca s’haurà de buscar la vida lluny de Reus.Cal recordar que Oliver té fins el dia 8 de gener per fer efectius els pagaments de les nòmines corresponents als mesos de setembre, octubre i novembre a Jesús Olmo i a David Querol ja que, en cas contrari, els jugadors quedarien lliures, tal com ha succeït amb els sis futbolistes que ja no formen part del CF Reus. Aquests són Edgar Badia, Mikel Villanueva, Fran Carbia, Shaq Moore, Vitor Silva i Tito Ortiz. Si Querol i Olmo se’ls afegissin, el Reus quedaria eliminat del campionat en comptar amb menys de dotze fitxes federatives.