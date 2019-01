Enrique Martín: «Tenim esperances noves i ganes de competir»

El tècnic grana afronta els propers mesos com un nou campionat i li demana al 2019 salut per l'equip

Actualitzada 04/01/2019 a les 16:01

L'entrenador del Nàstic, Enrique Martín, assegura que l'equip ha tornat de les vacances nadalenques «amb noves esperances i ganes de competir». El navarrès, que ha comparegut aquest divendres davant dels mitjans, veu els propers sis mesos com un nou campionat i que cal oblidar el que ha passat fins ara i aconseguir una bona classificació. «Estem preparats», assegura el tècnic.Martín ha valorat positivament els darrers quatre partits, on l'equip ha competit amb un «bon nivell» i assegura que en aquest moment «estem on volem ser, tot i que ens ha costat».Sobre el fitxatge de Pipa, el tècnic explica que aquest té bones qualitats que ajudaran a l'equip a aconseguir els nous objectius.Sobre els nous desitjos que li demana al 2019, Martín ha afirmat taxativament que «salut» per als seus jugadors i que ell ja s'encarregara de la resta. «Tenint salut podem competir i estar a l'altura dels contraris».Durant els entrenaments que la plantilla ha realitzat aquesta setmana, després de la parada nadalenca, el tècnic grana els ha demanat que estiguin implicats i ben preparats.El Nàstic tornarà a la gespa aquest diumenge al Nou Estadi contra el Córdoba. Per aquest duel, Martín comptarà amb la majoria dels seus jugadors, tot i que té en dubte a Rocha, ja que ahir va patir un cop; i Albentosa que té molèsties. El diumenge serà el moment de veure si el Nàstic começa el nou any amb bon sabor de boca.