El Reus s'enfrontarà al millor equip de Segona A com a local

El Málaga ha guanyat vuit dels nou partits que ha disputat a La Rosaleda, on ha encaixat dos gols

Actualitzada 03/01/2019 a les 18:27

El que, en condicions normals, seria una missió impossible, serà una missió doblement impossible per a un CF Reus que aquest diumenge, a partir de les vuit del vespre, haurà de mesurar forces amb el que és el millor equip de la Segona Divisió A quan actua com a local.El Málaga s’ha mostrat gairebé invencible aquesta campanya quan ha disputat els seus partits a La Rosaleda. Els andalusos, a camp propi, han sortit victoriosos en vuit de les nou ocasions que han posat els peus a la gespa. Tan sols han perdut un partit, el de la setzena jornada del campionat lliguer. Ara bé, hi havia excusa: el triomf se’l va emportar l’actual líder de la categoria de plata del futbol espanyol, un Granada que, amb 38 punts, en suma dos més que els 36 que té el Granada, tercer. Entremig, apareix el sorprenent Albacete amb 37.Gairebé tan difícil com puntuar a La Rosaleda ho és marcar-hi un gol. Les xifres de dianes encaixades pel Málaga a casa són realment espectaculars. En els nou partits, 810 minuts més els descomptes, únicament el porter del quadre andalús ha recollit l’esfèrica de la seva pròpia meta en dues ocasions. Una, va ser davant del Granada i, l’altra, en la visita de l’Albacete, en la novena jornada, quan els manxecs van caure derrotats 2-1.En les condicions en les quals es presenta el Reus a La Rosaleda, sembla que encara serà més complicat el simple fet de marcar un gol, encara que en el món del futbol absolutament tot pot succeir.Esportivament, el conjunt de Xavi Bartolo és el penúltim classificat del campionat, amb disset punts, a dos de la permanència, que marca el Tenerife. Guanyar significaria un gran impuls, no només pel fet de sumar els tres punts, sinó perquè seria un cop anímic a una plantilla, un cos tècnic i un club que ho estan passant realment malament.