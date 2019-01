El Nàstic espera l'arribada imminent de dos centrals i un davanter centre

El club es nega a pagar per Tano Bonnín, té molt avançat un altre central i també un punta que il·lusiona molt dins del club

Actualitzada 03/01/2019 a les 20:18

El club descarta fitxar el suec Ronald Mukiibi

El Gimnàstic de Tarragona ha decidit prémer l’accelerador en matèria de fitxatges (va molt més lent en l’apartat de baixes) i està a punt de tancar a tres futbolistes. Dos d’ells són centrals i, l’altre, és un davanter centre.Un dels centrals ja porta dies sonant i, tot i que el Nàstic tenia completament tancat l’acord amb ell, una clàusula de darrera hora s’ha interposat en l’operació. Tano Bonnín, que ho té tot lligat amb el Nàstic, té la missió d’intentar convèncer el seu club, el Lleida Esportiu, perquè el deixi sortir i fer les maletes en direcció a Tarragona. El club grana no té cap intenció de deixar-lo marxar i, per tant, ara són ell i el seu representant els que hauran de posar la carn a la graella i intentar convèncer als mandataris del conjunt de la Terra Ferma.A banda, els tarragonins també tenen tancat, a falta de la signatura definitiva, un altre central. El seu nom encara no ha transcendit, però en les pròximes hores es coneixerà. Si Tano Bonnín no ve, també hi ha una altra opció. El fet és que el Nàstic vol contractar a dos centrals perquè no compta amb Cadamuro, perquè Josua Mejías tornarà al Leganés de la seva cessió i perquè si sorgeix una bona oferta de cessió per Mohammed Djetei, el club l’estudiarà pel bé futbolístic del jugador i de l’econòmic de la mateixa entitat.El club sí que compta amb Raúl Albentosa, que continuarà a Tarragona fins a finals de temporada, tal com estava estipulat en el seu contracte de cessió amb el Deportivo de la Coruña, amb Salva Ferrer, futbolista del filial que s’ha guanyat a pols continuar en el primer equip i amb un Fali que jugarà molts partits de central fins que finalitzi la temporada.A banda dels centrals, el club també està proper a tancar un davanter centre. Es tracta d’un futbolista molt il·lusionant, però el seu nom encara no han transcendit. El Consell d’Administració i la direcció esportiva tenen posades en aquest futbolista totes les esperances i, a falta de signatura, es convertiria en jugador del Nàstic en les pròximes hores.Així les coses, restaria per arribar a Tarragona un centrecampista amb perfil de mitja punta i algun jugador de banda, sempre que acabin marxant tots els futbolistes que ocupen aquesta demarcació i que no compten, com són Omar, Dumitru i Nacho Abeledo, amb la incògnita de Tete Morente.El club grana va descartar de forma definitiva el fitxatge de Ronald Mukiibi, una possible opció per a reforçar la rereguarda però que mai va acabar de cristal·litzar. Mukiibi va estar present en la derrota dels tarragonins contra el Granada (0-1) en el que va ser el darrer duel dels grana al Nou Estadi a l’any 2018.Va arribar a Tarragona per conèixer la ciutat, l’equip i perquè, ambdues parts, tant ell com el club, valoressin la possibilitat d’una possible incorporació. Finalment, aquesta no es va produir perquè el Nàstic l’ha acabat descartant.Mukiibi, de 27 anys i que mai havia sortit de Suècia, haurà de continuar al seu país o buscar-se una altra destinació, ja que el club grana està treballant en altres opcions que considera més prioritàries.