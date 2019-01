El jutge decideix que es jugui el Málaga-Reus d'aquest diumenge

La resolució també exclou el Reus i els seus dirigents actuals de poder ser escollits per qualsevol dels òrgans associatius de la Lliga

Actualitzada 04/01/2019 a les 12:31

El Reus jugarà finalment contra el Málaga aquest proper diumenge 6 de gener. Així ho ha decidit el jutge de disciplina social arran de l’expedient que va obrir LaLiga per proposar la suspensió del partit del Reus contra el Málaga i el Numancia, els que queden de la primera volta, per la complicada situació en la que es troba el Reus. El Málaga ha rebut una notificació interna a les 9.45h informant que el partit es jugarà.LaLiga havia sol·licitat la suspensió d’aquests dos partits i va demanar al·legacions a totes les parts. L’AFE va exposar que ho fes si tenia les competències pertinents, mentre que la RFEF es mostrava reticent a la suspensió. El Reus optava per jugar, mentre Málaga i Numancia van fer un escrit conjunt en el qual no es van decantar per cap opció.El jutge ha resolt que el partit contra el Málaga s’ha de jugar, ja que considera que el partit de Reus contra l’Alcorcón també es va disputar en una situació complexa pels impagaments. Per la mateixa argumentació, es dedueix que el Reus també haurà d’enfrontar-se el proper 12 de gener al Numància al Estadi Municipal.Per altra banda, en la mateixa resolució el jutge de disciplina social ordena la suspensió del Reus i dels seus dirigents actuals a ser escollits per qualsevol dels òrgans associatius de la LaLiga.