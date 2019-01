Pipa s'exercita amb el Nàstic i el club continua pendent de Tano Bonnín

El lateral, cedit per l’Espanyol fins a final de temporada, va agradar durant l’entrenament d’ahir i està preparat per diumenge

Actualitzada 02/01/2019 a les 21:51

A l’espera de Tano Bonnín

Pipa ja és una realitat. Gonzalo Ávila Gordón va signar ahir a la tarda el seu contracte com a futbolista del Gimnàstic de Tarragona després de tancar la cessió amb l’Espanyol fins el 30 de juny d’aquest 2019. Tal com va avançar Diari Més el passat 31 de desembre, Pipa reforça al Nàstic i ho fa per a cobrir la baixa d’Iván López, lateral dret que va arribar del Levante, també cedit, a principis de temporada, però que no podrà jugar més aquesta campanya a causa d’una greu lesió de genoll.El d’Esparraguera va fotografiar-se amb la seva nova samarreta i va exercitar-se a la tarda amb els seus nous companys. L’equip va realitzar ahir doble sessió i va ser en la segona en la qual Pipa va fer acte de presència. Va deixar molt bones sensacions sobre la gespa. I és que aquest futbolista apunta molt bones maneres i té el sostre molt alt.El Nàstic ja es va interessar en Pipa durant el mercat d’estiu, però el conjunt espanyolista li va tancar les portes. Recentment pujat del primer equip, que acabava d’ascendir a Segona Divisió B, el defensor va intentar trobar el seu lloc a la màxima categoria del futbol espanyol, però no ho ha aconseguit. Per això, ha decidit fer un petit pas enrere per, la pròxima temporada, intentar triomfar en el club que l’ha vist créixer.Pipa arribarà per a competir per un lloc a l’onze amb Sebas Coris. Tot i que el futbolista cedit pel Girona ha acabat l’any actuant com a extrem dret, el més que probable retorn d’Enrique Martín a la defensa de cinc jugadors motivarà que ells dos hagin de jugar-se un lloc en aquesta demarcació, ja que en el 5-3-2 tan sols hi ha un futbolista específic per banda. En aquesta lluita hi apareix un tercer actor. Totes les travesses situen Pol Valentín fora del Nàstic, segurament cedit a un Segona Divisió B, però, de moment, el jove futbolista encara s’entrena a Tarragona i ho fa al màxim per a intentar guanyar-se el lloc. A banda, cal recordar que en els dos darrers partits del 2018, Pol Valentín va tenir protagonisme. Va disputar quatre minuts a Extremadura i vint a Mallorca, una situació que li deixa la porta oberta a una nova oportunitat amb l’arribada del nou any.L’operació de Tano Bonnín, central del Lleida que semblava fitxat fa pocs dies, sembla haver patit un lleu entrebanc. Tot i això, des del club grana es confia que es pugui tancar sense més problemes. Quan les dues parts estaven a punt de comprometre’s, va sorgir un problema amb un document. El seu representant es va adonar que hi havia una clàusula segons la qual el futbolista havia d’abonar una quantitat per la seva marxa i, com era d’esperar, el Nàstic ha deixat en les mans del futbolista i del seu agent la solució.El Nàstic no està disposat a pagar cap tipus de traspàs per un futbolista. Menys, encara, per un jugador de Segona Divisió B, de 28 anys i pel qual no podrà treure un rendiment econòmic futur, amb gairebé tota probabilitat.Segons ha pogut saber aquest mitjà, el Nàstic confia plenament que la situació se solucioni amb premura i que el jugador pugui estar disponible per a poder entrar a la convocatòria del duel que diumenge els tarragonins disputaran al Nou Estadi davant del Córdoba (sis de la tarda).A banda d’aquests noms, encara en resten molts més que podrien i que acabaran arribant a Tarragona, en el que es preveu un mercat d’hivern frenètic a causa de les necessitats que té un equip que és cuer de la Segona Divisió A.