Pere Tubilla: «Ens vam marcar intentar arribar el més amunt possible»

El que va ser el tercer president del CBT no recorda «cap mal moment» a l’entitat del serrallo

Actualitzada 02/01/2019 a les 19:23

—Després de la renúncia de Pau Martí (segon president del club) em poso al capdavant del CBT l’any 1985. Hi vaig estar fins al 1989, quan passo el relleu a Xavi Mas.—Vaig ser un dels membres fundadors del club. Des del principi formava part de l’equip sènior masculí, a la vegada que ho compaginava amb les tasques d’entrenador de la base i directiu de les primeres juntes directives de l’entitat.—Quatre anys, l’equivalent a una legislatura.—La veritat és que tots teníem molta il·lusió, i això va fer que ens marquéssim com a objectiu poder arribar el més amunt possible, fins i tot a Primera Divisió (ACB). De fet, durant els meus anys com a president del club, van arribar els primers jugadors americans i es va pujar a Segona Divisió.—Sempre he estat un amant dels cicles i crec que el meu es va complir. Tenia clar que una persona com Xavi Mas, el meu relleu, era la idònia per continuar el creixement del club, com així va ser.—Sí, i tant. Vaig seguir fent tasques esportives com a director de l’Escola de Bàsquet, que la seva creació va ser una de les fites que es van assolir durant el meu mandat. També vaig dedicar-me a la meva faceta d’entrenador dels equips de la base, tant femenins com masculins. I d’una forma directa o indirecta, física o emocionalment continuo vinculat al CBT.—Crec que, pel que fa als objectius esportius, l’ascens a Segona Divisió de l’equip masculí. A nivell social però sense deixar de banda el vessant esportiu, la creació de l’Escola de Bàsquet que tants bons fruits ha donat al club i al bàsquet de les comarques.—No en recordo cap, encara que les dificultats econòmiques de tot tipus no feien les tasques molt agradables. Però la il·lusió de la gent vinculada al club esborrava qualsevol situació de dificultat insalvable.—Esportivament n’hi ha uns quants. Per escollir-ne un, l’any en què el sènior masculí milita a LEB Or i està a punt d’aconseguir l’ascens a ACB amb un Pavelló del Serrallo pleníssim com mai a Tarragona s’havia vist abans.—Sí. Continuo com a soci i, emocionalment, com el primer dia, em sento vinculat a tot el que li passi al club. Esportivament continuo treballant amb altres entitats per aconseguir el màxim nivell dels jugadors i jugadores de les nostres comarques.