Mikel Villanueva i Fran Vélez, tancats

El central va finalitzar la seva cessió amb els reusencs després de no cobrar i el Málaga l'ha cedit ara al conjunt tarragoní

Actualitzada 04/01/2019 a les 18:24

Les oficines del Gimnàstic de Tarragona no s'aturen. Després del fitxatge de Pipa, cedit de l'Espanyol, el club ha tancat el fitxatge de Mikel Villanueva i de Fran Vélez.El tarragoní Fran Vélez de 27 anys arriba de l'Aris Salònica FC de Grècia. El defensa ja havia jugat al Nàstic entre el 2010 i 2013. Aquest arribaria per reforçar la defensa grana.El Nàstic també ha incorporat a Mikel Villanueva. No es tracta, ni molt menys, d'un desconegut, ja que fins fa pocs dies jugava a escassos vint quilòmetres de la ciutat tarragonina. El central va començar la temporada amb el CF Reus però que va haver d'abandonar la disciplina roig-i-negra després de tres mesos sense cobrar (setembre, octubre i novembre).La comissió paritària LaLiga-AFE (Lliga de Futbol Professional-Associació de Futbolistes Espanyols) va decidir la rescissió del contracte de cinc futbolistes després de la marxa de Tito: Vitor Silva, Edgar Badia, Fran Carbia i els dos cedits, Shaq Moore i Mikel Villanueva. Per tant, aquests futbolistes ja eren lliures per negociar amb qualsevol a partir de l'1 de gener.El representant d'aquest central que també pot actuar com a lateral esquerre es va posar en contacte ràpidament amb el Nàstic per a oferir a un futbolista que, després de valorar-ho, el club tarragoní ha decidit contractar.Mikel Villanueva, de 25 anys, compleix perfectament amb el perfil que busca Enrique Martín. És un jugador que destaca, entre d'altres, per la seva agressivitat, una gran fortalesa i un caràcter del que tan mancat està l'equip de la ciutat de Tarragona.Nascut a Veneçuela, el jugador és internacional absolut amb el seu combinat i a Reus va començar jugant de defensa central, però la poca confiança de l'entrenador, Xavi Bartolo, en Borja Herrera unida al seu bon rendiment, el van situar com a lateral esquerre. En total, amb la samarreta del Reus, va disputar dotze enfrontaments, tots ells com a titular, i deu els va finalitzar. 992 minuts en menys de mitja temporada, en la qual va veure tres cartolines grogues, amb el qual estaria a dues de la suspensió per acumulació.