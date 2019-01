La plantilla del Nàstic visita els nens que passen el nadal hospitalitzats

Han portat regals de tot tipus als infants

La plantilla del primer equip del Nàstic va visitar aquest migdia els centres hospitalaris de la ciutat de Tarragona per donar una sorpresa als nens i nenes que estan hospitalitzats durant aquestes vacances nadalenques.Entre d’altres, els futbolistes van visitar l’Hospital Joan XXIII i l’Hospital Sociosanitari Francolí, on els joves els van agrair immensament la seva visita, molts amb paraules i, d’altres, simplement amb un somriure.Els futbolistes van repartir alegria, a banda de molts regals, que van servir de prèvia pels que els nens rebran per part dels Reis Mags d’Orient aquest dissabte a la nit. Pins, pilotes, contes, bufandes... Tot tipus de presents per a uns nens que no estan passant precisament el millor Nadal de les seves vides però que, almenys, van poder passar una bona estona acompanyats dels jugadors que porten l’escut de la ciutat.